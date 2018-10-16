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AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'tan 'Kaşıkçı' açıklaması

Tusk, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın durumunun "tam olarak araştırılması" ve "suçluların cezalandırılması" için çağrıda bulundu.

16 Ekim 2018 Salı 17:45
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'tan 'Kaşıkçı' açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Tusk, Brüksel'de düzenlenen Üçlü Sosyal Zirve ardından basın toplantısı düzenledi. Tusk, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair haberlerden ciddi endişe duyduğunu söyledi.

Özgür bir basın olmadan toplumların da özgür olmayacağına işaret eden Tusk, gazetecilere yönelik şiddetin durdurulması gerektiğini kaydetti.

Tusk, "Kaşıkçı'ya ne olduğunu ortaya çıkaracak tam bir araştırma yapılması ve sorumuluların cezalandırılması için çağrıda bulunuyorum." dedi.

Olay

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Kaşıkçı, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgide, Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde iki uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 17:45
  1. İstanbul
  2. AB
  3. AB Konseyi Başkanı Tusk
  4. Cemal Kaşıkçı
  5. Suudi Arabistan

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