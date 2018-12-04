AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Hahn Kosova'da

PRİŞTİNE (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Meclis Başkanı Kadri Veseli ve Başbakanı Ramush Haradinaj ile ayrı ayrı görüştü.

Kosova Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kosova'nın Avrupa geleceği konusunu ele alındığı görüşmede Thaçi, AB'nin Kosova ve bölge ile daha fazla ilgilenmesi gerektiği görüşünü paylaştı.

Öte yandan, Kosova ve bölgenin hedeflerini desteklediklerini ifade eden Hahn, Kosova ve AB arasındaki ilişkiler ve Batı Balkan ülkeleri arasındaki meselelere de değinerek bütün meselelerin çözüme kavuşmasını istediklerini kaydetti.

- Haradinaj-Hahn görüşmesi

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Haradinaj, Hahn ile gerçekleştirdiği görüşmede ülkesinin AB'nin getirdiği tüm kriterleri yerine getirdiğini ifade ederek Kosova vatandaşlarına yönelik vize rejiminin kaldırılmasını talep etti ve bu şekilde de Kosova'nın AB'nin ciddi bir ortağı olacağını ifade etti.

Kosova ve Sırbistan arasındaki diyalog ve Kosova'nın Sırbistan ve Bosna Hersek'ten ithal edilen mallara yüzde 100 gümrük vergisi eklemesi konularının ele alındığı görüşmede Haradinaj, Sırbistan'ın ülkesine yönelik sürekli engellerinden dolayı Kosova'nın bu kararı almak zorunda kaldığını aktardı.

- Veseli-Hahn görüşmesi

Kosova Meclisinin açıklamasında ise Veseli ve Hahn'ın görüşmede, Kosova'nın vize serbestisi, Sırbistan ile diyalogu ve Kosova'nın birçok alanda yaptığı reform konularını ele aldıkları ifade edildi.

Veseli, Kosova'nın vize serbestisi için tüm şartların yerine getirildiğine işaret ederek talep edilen şartların yeni getirilmesine rağmen Kosova'nın Balkanlarda yalnızlaştırılmasının adil olmadığının altını çizdiği bildirildi.

- Gümrük vergisi yürürlükte kalmamalı

Kosova'daki temaslarının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Hahn, AB'nin ticari bariyerlerin ortadan kaldırılması üzerine çalıştığını belirtti.

Kosova'nın Sırbistan ve Bosna Hersek'e yönelik gümrük vergisinin yürürlükte kalmaması gerektiğine dikkati çeken Hahn, tüm serbest ticaret sorunlarının hep birlikte çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Kosova'nın vize serbestisi konusuna da değinen Hahn, vatandaşların sabırsızlığını anladığını ancak tüm sürecin tamamlanması için birkaç aya daha ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Öte yandan, Başbakan Haradinaj, Hahn ile yaptığı görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, Sırbistan ve Bosna Hersek'e yönelik yüzde 100 gümrük vergisinin Kosova ve AB arasındaki ilişkileri için tehlike oluşturmadığını kaydetti. Haradinaj, "Biz AB'ye vergi koymadık. Kosova-AB ilişkileri tehlikede değil." değerlendirmesinde bulundu.