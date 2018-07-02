0553 313 94 23

AB Komisyonundan Polonya'ya ihlal davası

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, "Polonya Anayasa Mahkemesinin bağımsızlığını koruma" gerekçesiyle resmi uyarı mektubu göndererek Varşova hükümeti aleyhinde ihlal davası açtı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:03
AB Komisyonundan Polonya'ya ihlal davası

AB Komisyonundan yapılan açıklamada komisyonun, Polonya'ya ülkedeki Anayasa Mahkemesini düzenleyen yasalara ilişkin resmi uyarı mektubu göndererek ihlal davası açtığı bildirildi.

Açıklamada, komisyon ile Polonya arasında hukukun üstünlüğüne dair yürütülen görüşmelerde Anayasa Mahkemesine ilişkin düzenlemelerin gündeme geldiği ancak bu süreçte Varşova yönetiminin tatmin edici çözüm ortaya koyamadığı belirtildi.

İhlal davasının "hukukun üstünlüğüne ilişkin görüşmelerde yeterli ilerleme kaydedilememesi" ve "Anayasa Mahkemesi üyelerinin emeklilik yaşının 70'ten 65'e çekilmesi" nedeniyle açıldığı kaydedilen açıklamada, komisyonun konuyu diyalog ile çözmekten yana olduğu aktarıldı.

İHLAL DAVASI

AB yasalarına göre, birliğe üye bir devletin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ihlal davası açılıyor ve uyuşmazlığın giderilmesi hedefleniyor.

İhlal davası yalnızca devletlere karşı açılabiliyor. İhlal davası açma yetkisi AB Komisyonu, AB üyesi bir devlet, Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa Merkez Bankasında bulunuyor. Uygulamada ihlal davaları daha çok birlik anlaşmaların koruyucusu ve savunucusu olarak bilinen komisyon tarafından açılıyor.

İhlal davası, idari ve yargısal olmak üzere iki aşamada görülüyor. İzlenecek süreç, davayı kimin açtığına göre değişiklik gösteriyor.

AB 7. MADDEYİ DEVREYE SOKMUŞTU

Brüksel, geçen yıl yaptığı yargı reformuyla "hukukun egemenliğini ortadan kaldırdığı ve birlik değerlerine ters düştüğü gerekçesiyle" Polonya'ya karşı AB Anlaşması’nın 7. maddesini devreye sokmuştu.

Yedinci maddenin işletilmesi durumunda üye ülkenin AB Konseyindeki oy hakkı elinden alınabiliyor ancak AB yetkilileri şimdiye kadar hiçbir üye ülkeye karşı söz konusu maddeyi işleme koymadı.

Bu maddenin uygulanabilmesi için Polonya hariç tüm AB üyelerinin oy birliği gerekiyor.

AB, Polonya bağlamında 7. maddeyi yürürlüğe sokma girişiminde bulunsa bile Polonya'nın yakın müttefiki Macaristan'ın bunu engelleme ihtimali bulunuyor.

 

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:03
  1. AB Komisyonu
  2. Polonya
  3. ihlal davası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'ın seçim zaferini oğluna adını vererek kutladı
    1. Erdoğan'ın seçim zaferini oğluna adını..
    2. İbrahim Tatlıses’ten "oğluna tehdit"..
    3. Bakan Soylu'dan Leyla ile ilgili..
    4. Mardin lise taban puanları yüzdelik..
    5. Şok eden iddia: Fatih Sultan Mehmed'i..
    6. Ağrı Valiliğinden Leyla açıklaması
    7. Kadir İnanır yoğun bakımda mı? Kadir..
    8. 45 kaçak göçmen yakalandı
    9. Bu alışkanlıklar enerjimizi düşürüyor!
    10. Filipinler'de belediye başkanı keskin..
    11. Tantanacılık yöntemiyle yankesicilik..
    12. Muş'ta kardeşler arasında arazi..
    13. Milyonların duygularına tercüman..
    14. Muharrem İnce her şeyi anlattı: Seçim..
    15. Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 kişi yaralı
    16. Sosyal Güvenlik Kurumundan..
    17. Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı
    18. FETÖ’nün askeri yargı yapılanmasına..
    19. Şenol Güneş yıldız oyuncuyu azarladı:..
    20. FETÖ’den aranan üsteğmen yakalandı
    Terör sevici Mahsun'un filmini yayınladılar
    Terör sevici Mahsun'un filmini yayınladılar
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
    'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    FETÖ'cü imamdan Erdoğan için ağza alınmayacak sözler!
    FETÖ'cü imamdan Erdoğan için ağza alınmayacak sözler!
    Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar
    Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar