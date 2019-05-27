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AB Komisyonu, yüksek kamu borcu olan ülkelere ceza verebilir

AB Komisyonu'nun, yüksek kamu borcundan dolayı İtalya ve Belçika başta olmak üzere bazı AB ülkelerine mektup göndererek açıklama isteyeceği belirtildi- Komisyonun, İtalya'ya 3,5 milyar avro para cezası verebileceği iddia edildi

27 Mayıs 2019 Pazartesi 19:59
AB Komisyonu, yüksek kamu borcu olan ülkelere ceza verebilir

MADRİD (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun, başta İtalya ve Belçika olmak üzere bazı AB ülkelerine yüksek kamu borçlarından dolayı para cezası vermeye hazırlandığı iddia edildi.

Avrupa'daki basın yayın organlarından yer alan haberlerde, AB Komisyonu'nun, yüksek kamu borçları nedeniyle açıklama isteyeceği bir mektubu bu hafta sonuna kadar İtalya ve Belçika başta olmak üzere bazı AB ülkelerine göndereceği belirtildi.

Bloomberg'de yer alan haberde, Komisyon'un 2018'e ilişkin İtalya için borç ihlali prosedürünün işletilmesi önerisini getireceği ileri sürüldü. Haberde, İtalya'nın yüksek kamu borçlarından dolayı 3,5 milyar avroluk bir ceza ödeme riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Öte yandan AB Komisyonu'nun göndereceği mektuptan bilgisi olduğunu açıklayan İtalya'da koalisyon ortağı aşırı sağcı Lig partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "Komisyon'dan ülkemiz ekonomisiyle ilgili bir mektup gelmek üzere. Ben, İtalyanların bana ve hükümete, eski ve modası geçmiş parametreleri sakince tartışmak için yetki verdiğini düşünüyorum." dedi.

Salvini, basına yaptığı açıklamada, "Kemer sıkma politikaları ve İtalya'nın temkinli hareketleri ülke ekonomisini şalter indirme riskiyle karşı karşıya bıraktı. Eski sayılara ve kısıtlamalara saygı göstermek zorunda kalırsak borç daha da büyüyebilir. Monti ve Gentiloni'nin (eski başbakanlar Mario Monti ve Paolo Gentiloni) yaptıklarının tersine biz borcu azaltmak ve Avrupa kurumlarının kredilerine sahip olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakan Yardımcısı, AB Komisyonu için "Umarım eski yöntem bir mektup göndermemişlerdir." diyerek, "Ev ödevlerinizi yapın, kemer sıkın, kemer sıkın, kemer sıkın derlerse hayır. Çünkü çok sayıda doktor, mühendis, yargıç, itfaiyeci almak, okul ve hastaneleri düzeltmek zorundayız. Bunu da İtalyanların ödedikleri vergilerin paralarını harcayarak yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Salvini, diğer hükümet ortağı 5 Yıldız Hareketi (M5S) ile birlikte "ülkenin yararına bir proje sunacaklarını" belirtip, ekonomik büyümenin devam edeceğine ikna olduklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 19:59
  1. AB Komisyonu ile İtalya arasında borç krizi
  2. İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini
  3. İtalyan ekonomisi

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