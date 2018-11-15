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AB Komisyonu Başkanı Juncker'den Brexit açıklaması: Toplantıya hazırız

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere’de Bakanlar Kurulundan çıkan Brexit onayının ardından, AB’nin Birleşik Krallık ile sürecin nasıl işleyeceğine dair bir toplantı yapmaya hazır olduğunu belirtti.

15 Kasım 2018 Perşembe 00:07
AB Komisyonu Başkanı Juncker'den Brexit açıklaması: Toplantıya hazırız

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere Başbakanı Theresa May’in kabinesi ile yaptığı toplantıdan Brexit’te destek kararının çıkmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Konu hakkında AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’a bir belge gönderdiğini belirten Juncker, AB’nin Birleşik Krallık ile sürecin nasıl işleyeceğine dair bir toplantı yapmaya hazır olduğunu belirtti.

 

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 00:07
  1. Jean-Claude Juncker

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