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Avrupa AB Komisyonu Başkanı Ukrayna'da!
Avrupa

AB Komisyonu Başkanı Ukrayna'da!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Slovakya Başbakanı Eduard Heger ve Avrupalı parlamenterlerden oluşan heyet, Ukrayna'yı ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 17:58:00 -
AB Komisyonu Başkanı Ukrayna'da!

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, von der Leyen ve beraberindeki heyetin, Rus güçlerin katliam yaptığı iddia edilen, Ukrayna ordusunun kontrolü tekrar sağladığı Buça kentine ziyarette bulunduğunu bildirdi.

Şmıgal, "Von der Leyen ve beraberindeki heyete Rus ordusunun Ukraynalı sivillere karşı işlediği vahşeti gösterdim. Bu suçlar için düşmanı asla affetmeyeceğiz. Saldırganı bir an önce durdurmak için Avrupalı ??ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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