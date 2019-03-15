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AB Komisyonu Başkanı Juncker’den Yeni Zelanda’daki cami saldırısına kınama

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Yeni Zelanda’da gerçekleştirilen terör saldırısını kınayan açıklama yaptı.

15 Mart 2019 Cuma 13:17
AB Komisyonu Başkanı Juncker’den Yeni Zelanda’daki cami saldırısına kınama

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Yeni Zelanda’da gerçekleştirilen terör saldırısını kınayan açıklama yaptı.


Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Yeni Zelanda’da gerçekleştirilen katliama ilişkin açıklama yaptı. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde Müslüman topluluğu hedef alan menfur terör saldırısını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Toplumun tüm mensuplarına ve saldırıda hayatını kaybedenlerin sevdiklerine en içten taziyelerimi sunar, yaralılara ve ailelerine güç ve cesaret dilerim. İbadethanelerde bulunan masumlara karşı girişilen bu akıl almaz vahşet, Avrupa Birliği ile Yeni Zelanda’nın paylaştığı ortak değerler, barış ve birliktelik kültürüne daha zıt düşemez. Avrupa Birliği, bugün sizlerle birlikte matem tutmaktadır; toplumlarımızı ve yaşam tarzlarımızı haince bozmak isteyenler karşısında her zaman sizinle birliktedir" açıklamasını yaptı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:17
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