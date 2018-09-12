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AB Komisyonu Başkanı Juncker'den dolar resti! 'Kabul edilemez'

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, bundan sonra enerji ithalatında ödemesinin dolar değil euro ile yapılacağını belirtti.

12 Eylül 2018 Çarşamba 15:41
AB Komisyonu Başkanı Juncker'den dolar resti! 'Kabul edilemez'

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, enerji ithalatıyla ilgili çok önemli mesajlar verdi. 

AB’nin yılda 300 milyar avroyu bulan enerji ithalatını ABD doları ile gerçekleştirmesinin kabul edilmez olduğunun altını çizen Juncker, enerjinin sadece yüzde 2’sinin ABD’den ithal edildiğini anımsattı.

Juncker, “Avro, Avrupa egemenliğinin aktif bir aracı olmalıdır. Komisyon bu yılın sonuna kadar avronun uluslararası rolünü güçlendirme amaçlı inisiyatifleri paylaşacak.” diye konuştu.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 15:41
  1. AB
  2. Avrupa Birliği
  3. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean Claud Juncker
  4. Petrol alımı
  5. enerji ithalatı
  6. Dolar
  7. Euro
  8. Dolar resti
  9. ABD
  10. Euroyla ödeme

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