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AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker: "(İngiltere'deki Brexit oylaması) İngiltere'nin (AB'den) anlaşmasız ayrılma riski bu akşamki oylama ile artmıştır."

15 Ocak 2019 Salı 23:01
AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker: "(İngiltere'deki Brexit oylaması) İngiltere'nin (AB'den) anlaşmasız ayrılma riski bu akşamki oylama ile artmıştır."

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 23:01
  1. AB
  2. Brexit

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