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AB Kaşıkçı raporunu inceliyor

19 Haziran 2019 Çarşamba 21:10
AB Kaşıkçı raporunu inceliyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nin (AB), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin tutumunun en başından beri çok açık olduğunu, Suudi Arabistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) raporuna vereceği cevabın beklendiği belirtildi.

İsmini vermek istemeyen bir AB yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporunu incelediklerini ifade etti.

Birliğin, Kaşıkçı cinayetine ilişkin tutumunun çok net olduğunu anımsatan AB yetkilisi, Suudi Arabistan'ın BM raporuna vereceği tepkiyi beklediklerini belirtti.

BM Özel Raportörüyle diyaloğun devam edeceğini aktaran AB yetkilisi, konunun gelecek hafta BM İnsan Hakları Konseyi'nde de gündeme geleceğine işaret etti.

- BM'nin Kaşıkçı raporu

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından açıklanan 101 sayfalık raporda, Suudi Arabistan, Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.

Raporda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.

Raporda ayrıca, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin tamamlayıcı kriminal soruşturma başlatmaya davet edilmiş, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptırımların Veliaht Prens ve onun yurt dışındaki kişisel mal varlıklarını da kapsaması gerektiği vurgulanmıştı.



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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 21:10
  1. AB
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  3. cinayet
  4. kaşıkçı
  5. Suudi Arabistan

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