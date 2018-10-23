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AB, İtalya'nın bütçe taslağını kabul etmedi

Avrupa Birliği Komisyonu, İtalya'nın 2019 taslak bütçe planını birliğin mali kurallarına ciddi uyumsuzluk içerdiği gerekçesiyle kabul etmedi.

23 Ekim 2018 Salı 20:04
AB, İtalya'nın bütçe taslağını kabul etmedi

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, İtalya'nın 2019 yılı bütçe  taslak planının reddedildiği belirtildi.

Red gerekçesi olarak bütçe planının birliğin mali kurallarına ciddi  uyumsuzluk içermesi gösterildi.
Reddedilen bütçe planının gerekli düzeltmeler yapılarak 3 hafta içinde  AB Komisyonuna yeniden sunulması gerektiği belirtilen açıklamada, İtalya'nın  gelecek yıl vereceği bütçe açığını düşürmesi gerektiğine işaret edildi.

İtalya, nisan ayında açıkladığı istikrar programında 2019 yılı bütçe  açığı hedefini yüzde 0,8 olarak belirlemişti. Yeni hükümet ise bu oranı  planlananın 3 katı kadar artıracak bir bütçe taslağı hazırlamıştı.

Hükümetin 15 Ekim'de AB Komisyonuna gönderdiği bütçe taslağında,  gelecek yıl için GSYH'ye oranla bütçe açığı hedefi yüzde 2,4 olmuştu. İtalya,  bütçe açığının 2020 yılında yüzde 2,1'e, 2021'de ise yüzde 1,8'e düşürüleceğini  açıklamıştı.

İtalya'nın bu bütçe planına, AB kurumları ve üye ülkelerden  eleştiriler gelmişti.

AB Komisyonu, geçen günlerde İtalyan hükümetine gönderdiği mektupta,  İtalya'nın 2019 bütçe kanununun İstikrar Paktı tarihinde görülmemiş şekilde  hedeflerden sapma gösterdiğini ve bunun paktın yükümlülüklerine uyulmamasına yol  açtığını vurgulamıştı.

İtalya, Yunanistan'dan sonra AB'de milli gelire göre en fazla kamu  borcu olan ülke konumunda bulunuyor. İtalya'nın, borcunu AB kuralları gereği  azaltması gerekiyor.

Yunanistan'ın kamu borcu, GSYH'sinin yüzde 180'ine denk geliyor. Bu  oran, İtalya'da yüzde 130 seviyelerinde bulunuyor.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 20:04
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