"AB, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımıyor"

BRÜKSEL (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararına imza atmasının ardından, Avrupa Birliği (AB) sözcülüğünden, "Golan Tepeleri dahil İsrail'in 1967'den beri işgalinde olan topraklar üzerindeki egemenliğini tanımıyoruz." açıklamasında bulunuldu.

AB Sözcülüğünden AA muhabirine yapılan açıklamada, birliğin, uluslararası hukuk uyarınca Haziran 1967'den bu yana İsrail'in işgali altında bulunan topraklar üzerindeki egemenliğini tanımadığı ve bu toprakları İsrail'in parçası olarak görmediği vurgulandı.

Açıklamada, "Tutumumuz değişmedi. Golan Tepeleri dahil İsrail'in 1967'den beri işgalinde olan topraklar üzerindeki egemenliğini tanımıyoruz." ifadesi kullanıldı.

- Trump'tan Golan Tepeleri kararı

ABD Başkanı Donald Trump, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararına imza attı.

Trump, 21 Mart'ta Twitter'dan yaptığı açıklamada, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri’ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.