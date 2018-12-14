0553 313 94 23

Avrupa Birliği'nden İngilizlere "ne istediğinizi söyleyin" çağrısı

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brexit sürecine ilişkin yaptığı açıklamada,"İngiliz dostlarımız, bize ne istediğimizi sormak yerine, gelecekteki ilişkilere dair ne istediklerini söylemeli." ifadelerini kullandı.

14 Aralık 2018 Cuma 11:04
Avrupa Birliği'nden İngilizlere "ne istediğinizi söyleyin" çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brexit sürecine ilişkin "İngiliz dostlarımız, bize ne istediğimizi sormak yerine, gelecekteki ilişkilere dair ne istediklerini söylemeli." dedi.

AB Konseyi Başkanı Tusk ve Juncker, AB Liderler Zirvesi'nin ardından ortak basın toplantısı yaptı.

İngiltere'ye 'beklentinizi bildirin' çağrısı

Juncker, İngiltere'nin bir kaç hafta içerisinde Brexit sürecine ilişkin beklentilerini net biçimde AB'ye bildirmesi gerektiğini belirterek, "İngiliz dostlarımız, bize ne istediğimizi sormak yerine, gelecekteki ilişkilere dair ne istediklerini söylemeli. Bunu açıklığa kavuşturmalarını bekliyorum." diye konuştu.

AB'nin ayrılık sürecinde kendi üzerine düşen hazırlık çalışmalarını yaptığını vurgulayan Juncker, "AB Komisyonu, 19 Aralık'ta İngiltere'nin birlikten anlaşmasız ayrılığı durumunda Brüksel'in hazırlıklarına ilişkin bilgileri paylaşacak." ifadelerini kullandı.

Juncker, İngiliz Parlamentosu'nda yapılması planlanan Brexit Anlaşması oylamasına ilişkin bir soruya verdiği yanıtta bazen kendi psikolojisini bile anlamakta zorluk çektiğini kaydederek, "Ancak, İngiliz parlamenterlerin psikolojisini anlamak daha da zor." yorumunu yaptı.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 11:04
  1. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker
  2. Brexit
  3. Brexit kararı
  4. İngiltere

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Quaresma en hırçın dönemini Beşiktaş'ta yaşıyor
    1. Quaresma en hırçın dönemini..
    2. AK Parti'de dijital kampanya çalışması
    3. "Yabancıya satışta yılı 6 milyar dolar..
    4. Yazıcıoğlu davasında flaş karar!..
    5. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2018..
    6. BKM Express’le Migros ve..
    7. Akhisarspor'un ilk Avrupa macerası iyi..
    8. Çavuşoğlu Azerbaycan Cumhurbaşkanı..
    9. e-Devlet'te bir hizmet daha!
    10. Husilerden Kaşıkçı çağrısı! 'Esir..
    11. Bakan altını olanlara müjdeyi verdi!
    12. Quaresma, Beşiktaş'ta daha hırçın
    13. "Kamu görevlisinin hediye almaması..
    14. Basın Kartı Yönetmeliği Resmi Gazete'de
    15. ANALİZ - Fransa'da basın özgürlüğü..
    16. Malezya'da muhalefet partisi UMNO'dan..
    17. İİT Anayasa ve Yüksek Mahkemeleri..
    18. Somali'de gösteri ve çatışmalarda en..
    19. Lifecell mobil internette yeni dönemin..
    20. GRAFİKLİ-Myanmar üzerindeki..
    AK Partili isimden Abdullah Gül hakkında şok sözler! 'Yanlış yoldasın'
    AK Partili isimden Abdullah Gül hakkında şok sözler! 'Yanlış yoldasın'
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak

    Günün Karikatürü

    14 Aralık 2018
    Yeniden aday gösterilemeyen başkan CHP'yi yerden yere vurdu
    Yeniden aday gösterilemeyen başkan CHP'yi yerden yere vurdu
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi