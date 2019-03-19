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AB, İngiltere'nin Brexit konusuna "açıklık" getirmesini istiyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin bakanları, İngiltere'nin Brexit konusuna "açıklık" getirmesini talep etti.

19 Mart 2019 Salı 13:51
AB, İngiltere'nin Brexit konusuna "açıklık" getirmesini istiyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin bakanları, İngiltere'nin Brexit konusuna "açıklık" getirmesini talep etti.

Brüksel'de toplanan AB Genel İşler Konseyi öncesinde basına açıklamalarda bulunan Almanya'nın AB'den sorumlu Bakanı Michael Roth, Birliğin Brexit müzakerelerinden "yorulduğunu", bunun bir oyun olmadığını belirtti.

"Londra'nın tutumunun ne olduğunu açıklamasını bekliyoruz. Zaman daralıyor." diyen Roth, İngiltere'nin Brexit'i ertelemek için "açık ve net" bir gerekçe sunması gerektiğine dikkati çekti.

- "İngiltere'nin bir yol göstermesi gerekiyor"

Fransa'nın AB Bakanı Nathalie Loiseau da mevcut belirsizliğin kabul edilemez olduğunu kaydederek "Yeni bir girişime ihtiyacımız var. İngiltere'nin bu Brexit kördüğümünden nasıl çıkabileceğimize ilişkin bir yol göstermesi gerekiyor." diye konuştu.

İngiltere'nin bir seçim yapması gerektiğine işaret eden Loiseau, "İngiltere hem anlaşmasız ayrılığı hem de mümkün olan tek gerçekçi anlaşmayı reddetti. Artık bu seçeneklerden birini kabul etmek zorundalar." ifadelerini kullandı.

- "Anlaşmayı müzakere edemeyiz"

Halihazırda AB Konseyinin dönem başkanlığını yürüten Romanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Sekreteri George Ciamba da İngiltere'nin Brexit konusuna "açıklık" getirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ciamba, "İngiltere'nin siyasi irade göstermesi ve Avrupa'nın ne yapabileceğine açıklık getirmesi gerekiyor. Ancak yapabileceğimiz şeyler arasında ayrılık anlaşmasını tekrar müzakereye açmak yer almıyor." dedi.

AB liderleri 21-22 Mart'ta Brüksel'de bir araya gelecek. Liderlerin, İngiltere'nin talep etmesi durumunda Brexit'i erteleme seçeneğini görüşmesi bekleniyor.

AB'den ayrılma sürecini resmen yaklaşık 2 yıl önce başlatan İngiltere'nin, 29 Mart'ta Birlikten ayrılması gerekiyor.

 

 

 

 

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:51
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  2. bakan
  3. Brexit
  4. Genel İşler Konseyi

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