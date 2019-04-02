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"AB, İngiltere'deki siyasi krizin rehini olamaz"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: - "AB, uzun vadeli İngiltere'deki siyasi krizin rehini olamaz"- "Brexit anlaşmasının Avam Kamarasında üç kez reddedilmesi ve bu aşamada herhangi alternatif bir planın olmaması bizi anlaşmasız ayrılığa itiyor"

02 Nisan 2019 Salı 23:51
"AB, İngiltere'deki siyasi krizin rehini olamaz"

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brexit'e ilişkin, Avrupa Birliği'nin (AB), İngiltere'deki siyasi krizin rehini olamayacağını söyledi.

Macron, İrlanda Cumhuriyeti Başbakanı Leo Varadkar ile Elysee Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

"Brexit anlaşmasının Avam Kamarasında üç kez reddedilmesi ve bu aşamada herhangi alternatif bir planın olmaması bizi anlaşmasız ayrılığa itiyor." ifadesini kullanan Macron, önceliklerinin AB'nin düzgün işleyişi olması gerektiğini belirterek, "AB, uzun vadeli İngiltere'deki siyasi krizin rehini olamaz." dedi.

Macron, İngiltere'nin, Brüksel'de Brexit Zirvesi'nin yapılacağı 10 Nisan'a kadar güvenilir alternatif bir plan sunması gerektiğini söyleyerek, "Bu olmazsa İngiltere anlaşmasız ayrılığı kendi seçmiş olacak. Bunu İngiltere'nin yerine önleyemeyiz." ifadesini kullandı.

Brexit tarihinin, İngiltere'nin mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılacak şekilde uzatılmasının şartları bulunduğunu dile getiren Macron, Fransa ve Avrupa'nın İrlanda'yı "ne olursa olsun asla terk etmeyeceğini" söyledi.

- Brexit süreci

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit anlaşması parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında üç kez reddedilmişti.

Milletvekillerinin girişimiyle yapılan bir dizi oylamada da parlamento hiçbir Brexit senaryosuna çoğunluk desteği vermemişti.

İngiltere'nin AB ile vardığı uzlaşmaya göre normalde 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit 12 Nisan'a ertelenmişti.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı. Ülke, Lizbon Anlaşması'nın üyelerin birlikten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini 29 Mart 2017'de işleterek, 2 yıl sürecek müzakere sürecini başlatmıştı.




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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 23:51
  1. AB
  2. Brexit
  3. Macron

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