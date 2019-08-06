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AB İngiltere ile Brexit'i görüşmeye hazır

AB, İngiltere'nin birlikten ayrılık anlaşmasının müzakereye kapalı olduğunu fakat gelecek haftalarda Londra ile Brexit'e ilişkin görüşmeler yapabileceğini açıkladı

06 Ağustos 2019 Salı 15:28
AB İngiltere ile Brexit'i görüşmeye hazır

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), İngiltere ile gelecek haftalarda Brexit'i görüşebileceğini ancak mevcut ayrılık anlaşmasının müzakereye kapalı olduğunu bildirdi.

AB Komisyonu Sözcüsü Annika Breidthardt, günlük basın brifinginde, birliğin yürütme organının "anlaşmasız ayrılığı" engellemeyi umduğu ancak AB'nin böyle bir sonuca da hazır olduğunu belirtti.

Breidthardt, "İngiltere Brexit'i telefonla veya yüz yüze müzakere etmek ve duruşunu daha detaylı biçimde netleştirmek isterse, AB Komisyonu görüşmelere açıktır." ifadelerini kullandı.

"Anlaşmasız ayrılık tercih ettiğimiz bir seçenek değil." diyen Breidthardt, AB'nin mevcut ayrılık anlaşmasının ise "en iyisi" ve "müzakereye kapalı olduğunu" vurguladı.

- Brexit süreci

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı 52 ile Brexit (İngiltere'nin AB'den ayrılması) kararı almıştı.

Eski İngiltere Başbakanı May'in, AB ile vardığı Brexit anlaşmasının, Avam Kamarası'nda 3 kez reddedilmesinin ardından 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, 31 Ekim'e ertelenmişti.

Anlaşmanın reddedilmesinde en önemli faktörü oluşturan tedbir maddesi, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'ye bağlı Kuzey İrlanda arasına Brexit sonrasında fiziki sınır girmesini önlemeyi amaçlıyordu.

Maddeye göre, İngiltere ile AB kapsamlı ticaret anlaşması imzalayana kadar, ülkenin bütünü Gümrük Birliği'nde kalacak ancak Kuzey İrlanda ilave AB kurallarına tabi olacaktı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 15:28
  1. AB
  2. Brexit
  3. İngiltere

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