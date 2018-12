"AB, İngiliz Parlamentosunun eleştirilerine aynı şekilde yanıt vermeyecek"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brexit sürecine ilişkin, "İngiliz Parlamentosundan AB Komisyonu'na yapılan eleştirilere AB, aynı şekilde yanıt vermeyecek." dedi.

Juncker ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Liderler Zirvesi'nin ardından Brexit'e ilişkin açıklamada bulundu.

İngiliz Parlamentosundan AB'ye gelen eleştirilere yanı veren Juncker, "Sanırım ateşi düşürmemiz gerekiyor. İngiliz Parlamentosundan AB Komisyonu'na yapılan eleştirilere AB aynı şekilde yanıt vermeyecek ama şahsen ben vermek isterdim." ifadelerini kullandı.

Bugün sabah Liderler Zirvesi başlamadan önce İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşmesinin kameralara yansıyan kısmının "gergin" olduğu iddiaları üzerine Juncker, "Dans etmiyorduk." şeklinde esprili bir yanıt verdi.

Juncker, May'in dünkü basın toplantısında kendisini eleştirdiğini sandığını belirterek, "Basın toplantımda kullandığım 'belirsizlik' ifadesiyle May'e değil İngiltere'deki (Brexit) tartışmalarının genel durumuna atıfta bulundum. May'e karşı bir tutum içinde değildim." şeklinde konuştu.

- "İngiliz Parlamentosunda AB'ye karşı derin bir güvensizlik var"

İngiltere Başbakanı Theresa May'in kendisinin iyi bir dostu olduğunu ve ona saygı duyduğunu belirten Juncker, "May, büyük cesaret sahibi ve işini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Brexit'i ele alma biçimini destekliyorum. Şimdi tartışmamız gereken ise gelecekteki ilişkiler. İngiliz Parlamentosunda AB'ye karşı derin bir güvensizlik var. Bu, İngiltere ile gelecekteki ilişkilerimiz açısından iyi bir temel teşkil etmiyor." diye konuştu.

- "May'e bazı İngiliz parlamenterlerden fazla saygılıyız"

Tusk ise Brüksel'deki zirvede May ile AB liderleri görüşmesinde gergin bir atmosfer hakim olduğu yönündeki bazı haberlere ilişkin, "May'e hepimiz büyük bir saygıyla yaklaştık. İngiliz Başbakanın Brexit anlaşmasını onaylaması yönündeki çabalarını tekrar tekrar takdir edeceğiz. May'e bazı İngiliz parlamenterlerden daha büyük empati ve saygıyla muamelede bulunduk." şeklinde konuştu.

- Sınır polisi anlaşmazlığı

Öte yandan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brüksel'in yasa dışı göçü azaltmak için 2020'ye kadar 10 bin kişilik sınır polis gücü kurma hedefine bazı üyelerin muhalefet ettiğine değinerek, "Özellikle sınırlardaki devletler dış sınırlarımızın güçlendirilmesine niyetleri bile yok. Bu nedenle önerilerimizi dikkate almayanlar bana bir daha 'dış sınırlarımızı güçlendirmeliyiz' demesin." ifadesini kullandı.