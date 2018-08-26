0553 313 94 23

AB ile yolları ayrılan İngiltere'den uzay hamlesi

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması için devam eden Brexit müzakereleri 'uzaya' da taşındı.

26 Ağustos 2018 Pazar 17:43
AB ile yolları ayrılan İngiltere'den uzay hamlesi

Brexit kapsamında Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği'nin Galileo Uydu Navigasyon Sistemi programından çıkarılacağının açıklanması üzerine, İngiltere kendi bağımsız sistemi üzerine çalışmaya başladı.

İngiltere'nin Maliye Bakanı Philip Hammond, Brexit sonrası bağımsız bir navigasyon uydu sistemi üzerine çalışmaların başlatılması için 110 milyon Euro'luk bir bütçenin ayrılmasını onayladı.

Avrupa Komisyonu, İngiltere’nin, AB tarafından Amerikan GPS sistemine alternatif olarak geliştiren 10 milyar euroluk Galileo projesinden faydalanamayacağını belirtmişti. Bu bağlamda, Birlik ülkelerine özellikle askeri alanda da hizmet verecek olan Galileo projesi, İngiliz ordusu tarafından kullanılamayacak.

Avrupa Komisyonu'nun iddiasına göre, İngiltere, AB'den çıkma işlemleri sonuçlandığında artık bilgi paylaşılan ülkelerden biri olması özelliğini de kaybetmiş olacak. İngiltere ise, projeye sağladıkları katkıdan dolayı toplam 1,10 milyar Euro'nun iade edilmesini talep ediyor.

Avrupa Birliği’nden çıkmaya hazırlanan İngiltere, uzay projesinin yanı sıra ekonomi, ticaret, kişilerin serbest dolaşımı ve Kuzey İrlanda sınırı gibi bir çok alanda önemli değişiklere hazırlanıyor.

GALİLEO 2020'DE TAM FAALİYETE GEÇECEK

Galileo’nun halihazırda 18 uydusu uzaya fırlatıldı. AB’nin yeni uydu sistemi maksimum kapasitesine 2020 yılında, toplam 30 uydunun faaliyete girmesiyle ulaşacak.

Galileo’nun tam olarak faaliyete geçmesiyle konumlandırma kesinliği 1 metreye kadar düşecek. Amerikan GPS sisteminde kesinlik bir kaç metre olarak biliniyor. 27 operasyonel ve üç etkin yedek uydu ile tam kapasite hizmet verecek olan Galileo yön bulma sisteminde, bir uydunun kullanım süresi yaklaşık 12 yıl olacak.

Bu gelişmeyle birlikte Avrupa Birliği ABD, Rusya, Japonya, Çin ve Hindistan’dan sonra bölgesel ve küresel çapta bu sisteme sahip olan altıncı isim oldu.

 

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 17:43
  1. AB
  2. ingiltere
  3. uzay
  4. uydu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    General Mobile'den flaş açıklama! 'Yerli üretim...'
    1. General Mobile'den flaş açıklama!..
    2. Formula 1'de zafer Vettel'in!
    3. Sırtta ağrı oluşmasının nedenleri..
    4. Yozgat'ta korkunç kaza! Ölü ve..
    5. Çocuklarda alerji belirtileri nelerdir?
    6. Yok böyle bir yarışma! Denizli'de..
    7. Dil kanseri bu belirtiler ile kendini..
    8. Bebeğinizi sallayarak uyutmayın!
    9. Saç kaşıntısına ne iyi gelir?
    10. Çocuklarda karın ağrısına dikkat!
    11. Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye..
    12. Sulama kanalına düşen 12 yaşındaki..
    13. Avustralya'da bakan istifa etti!
    14. Dikkat! Tırnak morarması hasatlık..
    15. Akıllı telefon kullanıcılarına müjde!..
    16. Çocuklara düzenli olmayı öğretmek için..
    17. Papa, kilisedeki çocuklara cinsel..
    18. Çin'in Uber'ine şok!
    19. Flaş iddia! 'Beşiktaş transferi bitirdi'
    20. Kazak turizmcinin korkunç ölümü!..
    CHP'li Mahmut Tanal kendini rezil etti! Şok paylaşımlar...
    CHP'li Mahmut Tanal kendini rezil etti! Şok paylaşımlar...
    Rusya gitti ABD geldi! Ukrayna'da şaşırtan görüntü
    Rusya gitti ABD geldi! Ukrayna'da şaşırtan görüntü
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı
    Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var
    Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var
    Tartıştığı adamın kolunu bileğinden kesti!
    Tartıştığı adamın kolunu bileğinden kesti!