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AB ile Sırbistan katılım müzakerelerinde 2 fasıl açtı

AB ile Sırbistan arasında "Ekonomik ve Parasal Politika" başlıklı 17 nolu ve "İstatistik" başlıklı 18 nolu fasıllar açıldı

10 Aralık 2018 Pazartesi 19:28
AB ile Sırbistan katılım müzakerelerinde 2 fasıl açtı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik yolunda katılım müzakereleri sürdüren Sırbistan ile 2 fasıl açıldı.

Brüksel'de düzenlenen Hükümetler Arası Katılım Konferansı sonrasında Sırbistan'ın Avrupa Entegrasyonu Bakanı Jadranka Joksimovic, AB Komisyonunun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ve Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl basına açıklamalarda bulundu.

Hahn, Sırbistan'ın AB'ye katılmaya bir adım daha yaklaştığını belirterek, "Ekonomik ve Parasal Politika" başlıklı 17 nolu ve "İstatistik" başlıklı 18 nolu fasılların açıldığını bildirdi.

Sırbistan'ın iki alanda da önemli gelişmeler kaydettiğine dikkati çeken Hahn, Belgrad yönetiminin özellikle hukukun üstünlüğü ve temel özgürlükler alanında ilerleme sağlaması gerektiğini ifade etti.

Sırbistan'ın Avrupa Entegrasyonu Bakanı Joksimovic de mevcut durumdan memnuniyet duyduğunu belirterek, daha fazla fasılın açılmasının mümkün olduğuna dikkati çekti.

Sırbistan'ın "kararlı ve sabırlı" şekilde AB üyelik yolunda ilerleyeceğine işaret eden Joksimovic, AB'li muhataplarına Kosova'nın "attığı adımlardan" duyulan endişeyi dile getirdiğini söyledi.

Katılım müzakerelerine 2014'te başlayan Sırbistan böylelikle 35 fasıldan 16'sını açmış oldu. Sırbistan, Karadağ'dan sonra AB üyeliğine en yakın 2. bölge ülkesi olarak gösteriliyor.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 19:28
  1. 2 fasıl
  2. AB
  3. Sırbistan

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