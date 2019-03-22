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AB ile İngiltere yeni Brexit tarihlerinde uzlaştı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere Başbakanı Theresa May'in yeni olası Brexit tarihlerini kabul ettiğini bildirdi. İngiltere Başbakanı Theresa May ise, Brexit'in bir anlaşma ile gerçekleşmesini sağlamak için "her türlü çabayı göstereceğini" söyledi.

22 Mart 2019 Cuma 06:28
AB ile İngiltere yeni Brexit tarihlerinde uzlaştı

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Tusk, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin ilk günü sonunda ortak basın toplantısı düzenledi.

Tusk, konuşmasına AB'nin Brexit'i, ayrılık anlaşmasının İngiliz parlamentosunda gelecek hafta onaylanması halinde 22 Mayıs'a, aksi halde 12 Nisan'a kadar ertelediğini anımsatarak başladı.

İngiliz hükümetinin halen anlaşmalı ya da anlaşmasız ayrılık veya Brexit'ten vazgeçme seçeneklerine sahip olduğuna değinen Tusk, 12 Nisan'ı İngiltere'nin Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılıp katılmayacağına karar vermesi açısından önemli bir gün olarak nitelendirdi.

Tusk, İngiltere Başbakanı Theresa May ile bu akşam bir kaç kez görüştüğünü belirterek, "Memnuniyetle söylemeliyim ki (May ile) yeni uzatma tarihleri konusunda anlaşmaya vardık." dedi.

Bir gazetecinin, daha önce sarf ettiği makul herhangi bir planları olmadan İngiltere'nin AB'den ayrılmasını destekleyenlerin "cehennemde özel bir yeri" hak ettikleri sözlerine ilişkin bir soruya Tusk, "Papa'mıza göre cehennem hala boş. Bu da orada çok yer olduğu anlamına geliyor." şeklinde yanıt verdi.

"AB olarak her duruma karşı hazırız"

Juncker ise "AB olarak her duruma karşı hazırız. Anlaşmasız ayrılığa da hazırız. Anlaşmasız Brexit'e yönelik tedbirler alındı. Çalışmalara devam ediyoruz. Anlaşmasız Brexit'in ortaya çıkarabileceği havacılık, ulaşım, vatandaşlık hakları ve balıkçılık gibi alanlarda 19 düzenlemeyi kabul ettik." diye konuştu.

AA'nın haberine göre; İngiltere'de Avam Kamarası'nın ayrılık anlaşmasını onaylamasını umduğunu vurgulayan Juncker, AB üyesi 27 ülkenin Brexit konusunda birlik halinde olduğunu söyledi.

Juncker, ayrılık anlaşmasına netlik kazandırdıklarını ve bir takım güvenceler koyduklarına dikkati çekerek, İrlanda ve Kuzey İrlanda arasında fiziki sınıra ilişkin "tedbir maddesine" daha fazla açıklık getirdiklerini anımsattı.

Artık ileriye bakılması gerektiğini ifade eden Juncker, Brexit dışında Avrupalıları ilgilendiren konuların ele alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

"Her türlü çabayı göstereceğim"

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit'in bir anlaşma ile gerçekleşmesini sağlamak için "her türlü çabayı göstereceğini" söyledi.

May, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan ve İngiltere'nin Brexit'in ertelenmesine ilişkin talebinin görüşüldüğü AB Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Parlamentonun AB ile varılan anlaşmayı onaylamaması durumunda Brexit'in sadece 12 Nisan'a kadar uzatılmasına karar verildiğini dile getiren May, anlaşmanın kabulü durumunda ise 22 Mayıs'a kadar bir erteleme kararı alındığını belirtti.

"Belirsizliğe bir son verebiliriz"

Alınan kararın, parlamentonun anlaşmayı gelecek hafta kabul etmesinin önemine dikkat çektiğini belirten May, "Böylece belirsizliğe bir son verebilir ve düzenli bir şekilde ayrılabiliriz." dedi.

Ayrılık sürecini durdurulması gerektiğine inanmadığını ifade eden May, "Hepimizin, bir karar verme noktasında bulunduğumuz konusunda hemfikir olduğunu umuyorum. Anlaşmalı bir ayrılık için her türlü çabayı göstereceğim." diye konuştu.

Diğer seçenek

May, parlamentonun gelecek hafta anlaşmayı onaylamaması durumunda ne olacağına ilişkin bir soruya, "12 Nisan'dan farklı bir tarih var. Bu önemli, bize bir imkan sunuyor. Parlamenterler, gelecek hafta karşı karşıya oldukları tercihleri değerlendirecek. Bir anlaşma ile düzenli bir şekilde ayrılabilir ve Brexit'i 22 Mayıs'a kadar erteleyebiliriz." yanıtını verdi.

Anlaşmanın geçmemesi durumunda 12 Nisan’dan önce başka bir plan ortaya konması gerektiğine dikkati çeken May, "Eğer plan daha uzun süreli bir erteleme ise bu durum, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılacağımız anlamına geliyor." değerlendirmesini yaptı.

Halktan, Brexit referandumundan 3 yıl sonra AP seçimlerine katılmalarını istemenin yanlış olacağına inandığını belirten May, bir soru üzerine "AB'den ayrılacağız." diyerek anlaşmasız ayrılığı Brexit'in iptaline tercih edeceği mesajı verdi.

May, Brexit'in iptali konusundaki dilekçeye 2 milyon kişinin imza atmasına ilişkin olarak da "Bize ne düşündüğünüzü söyleyin, biz de bakalım’ demedik. ‘İşte sandık, kararınız nedir, biz gereğini yapacağız’ dedik." ifadesini kullandı.

Öte yandan May, gelinen durumundan milletvekillerini suçlamasına ilişkin konuşmasına da atıfta bulunarak, bunun yaşadığı hüsranın bir yansıması olduğunu kaydetti. 

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 06:28
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