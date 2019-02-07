0553 313 94 23

AB ile İngiltere Brexit kördüğümünü çözmeye çalışacak

AB ve İngiltere, Brexit çıkmazını çözümlemek için görüşmeleri sürdürecek

07 Şubat 2019 Perşembe 15:41
AB ile İngiltere Brexit kördüğümünü çözmeye çalışacak

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere, Brexit çıkmazını çözmek için görüşmelere devam edeceklerini açıkladı.

AB Komisyonu Başkan Jean-Claude Juncker ve İngiltere Başbakanı Theresa May, Brüksel'de gerçekleşen ikili görüşmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Juncker ve May'in Brexit'e ilişkin atılabilecek adımları görüştüğü, toplantının "iş birliği havasında" geçtiği kaydedildi.

May'in İngiliz Parlamentosunda tedbir maddesine ilişkin yasal değişiklik talep eden oylamalar hakkında bilgi verdiği, ayrılık anlaşmasında yapılabilecek bazı değişikliklere ilişkin seçenekler sunduğu ifade edildi.

- "Anlaşma müzakereye açık değil"

Diğer yandan AB Komisyonu Başkanı Juncker'in 27 AB ülkesinin ayrılık anlaşmasını tekrar müzakereye açmayacağının altını çizdiği, gelecekte inşa edilecek ilişkinin görüşülebileceği mesajını verdiği aktarıldı.

Açıklamada, görüşmelerin "çetin ancak yapıcı" geçtiği ifade edilirken, iki liderin Brexit çıkmazını çözmek için görüşmelere devam etme kararı aldığı, şubat sonunda tekrar bir araya gelecekleri açıklandı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, "Brexit'i plansız isteyenler için cehennemde özel bir yer var." ifadesini kullanan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile de görüşecek.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 15:41
  1. AB
  2. ayrılık anlaşması
  3. Brexit
  4. İngiltere
  5. Juncker
  6. May

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına hediye edilen otobüsü inceledi
    1. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına hediye..
    2. Saadet Partisi 574 belediye başkan..
    3. "Arap dünyasına saygı duyan bir İran'a..
    4. Maça damga vuran spiker! Futbolcuyu..
    5. Filistin hükümeti tutukluların ve..
    6. İYİ Parti'nin reklam yüzleri bile..
    7. Saadet Partisi 574 belediye başkan..
    8. İstanbul'da korkutan patlama!
    9. Yaşlı adamın 53 yıllık eşini öldürme..
    10. Korteks Genel Müdürlüğü'ne Barış Mert..
    11. Ersun Yanal'ın listesi belli oldu! 8..
    12. Darbe sever ABD'den Türkiye'ye küstah..
    13. Rusya'dan flaş Venezuela kararı!
    14. Kadın çalışanı taciz etti! Dışarı..
    15. Küba'daki ABD ve Kanada..
    16. Annelerini öldüren kız kardeşlerin..
    17. Kilosu 200 lira! Kapış kapış satılıyor
    18. Önder Aksakal Sözcü gazetesine..
    19. AK Partili aday: 200'e yakın projemiz..
    20. Avrupa'da çatlak! Büyükelçiyi geri..
    İşte son anket sonuçları! HDP desteği CHP ve İYİ Parti'nin oylarını olumsuz etkiledi
    İşte son anket sonuçları! HDP desteği CHP ve İYİ Parti'nin oylarını olumsuz etkiledi
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    Karamollaoğlu'ndan flaş Abdullah Gül açıklaması! "Türkiye'de bir arayış varsa..."
    Karamollaoğlu'ndan flaş Abdullah Gül açıklaması! "Türkiye'de bir arayış varsa..."
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak

    Günün Karikatürü

    07 Şubat 2019
    Yeni gün, yeni iddia... “Babacan, Gül’ün desteğini aldı! Küskünler...”
    Yeni gün, yeni iddia... “Babacan, Gül’ün desteğini aldı! Küskünler...”
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...