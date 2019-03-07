0553 313 94 23

"AB ile Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi ciddi bir ihtiyacımızdır"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak:- “Dün, AB ile Türkiye arasında Gümrük Birliği Anlaşması’nın imzalanmasının 24. yıl dönümüydü. Yeni nesil STA'ların imzalandığı bu süreçte, Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi noktasında ciddi bir ihtiyacımız olduğunu ısrarlı bir şekilde ifade etmek isterim"

07 Mart 2019 Perşembe 18:06
"AB ile Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi ciddi bir ihtiyacımızdır"

VARŞOVA (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak, dün Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında Gümrük Birliği Anlaşması’nın imzalanmasının 24. yıl dönümü olduğunu belirterek, “Yeni nesil STA'ların imzalandığı bu süreçte, Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi noktasında ciddi bir ihtiyacımız olduğunu ısrarlı bir şekilde ifade etmek isterim.” dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katılımıyla Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen Türkiye-Polonya İş Forumu'nda konuşan Olpak, Polonya’nın, Türkiye'nin Orta Avrupa'daki en önemli ticaret ortağı olduğunu vurguladı ve Varşova yönetiminden Türkiye'nin AB ile olan Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi konusunda destek istedi.

Olpak, aralarında binlerce kilometre mesafe bulunan Türklerin ve Polonyalıların, geçmişte aynı sınır üzerinde komşuluk yaparak dost olduklarını ifade ederek bu dostluğun kendini ekonomik alanda da gösterdiğini kaydetti.

Dün Avrupa Birliği üyesi 15 ülke ile Türkiye arasında Gümrük Birliği Anlaşması’nın imzalanmasının 24. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Olpak, “Yeni nesil STA'ların (Serbest Ticaret Anlaşması) imzalandığı bu süreçte, Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi noktasında ciddi bir ihtiyacımız olduğunu ısrarlı bir şekilde ifade etmek isterim. Avrupalı dostlarımızdan da bize bu konuda makul şekilde yaklaşım ve destek sağlamalarını talep ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Polonya'daki Türk iş insanlarının, ülkede bir Türk bankasının kurulması ve iki ülke arasında Ekim 2017'de imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi isteklerinin olduğunu aktaran Olpak, bu konuda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’dan destek istedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 18:06
  1. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak
  2. Gümrük Birliği
  3. Türkiye-Polonya İş Forumu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spor Toto Teşkilatı, Türkiye Boks Federasyonuna sponsor oldu
    1. Spor Toto Teşkilatı, Türkiye Boks..
    2. Eski Yargıtay üyesinin yargılandığı dava
    3. Türkiye Badminton Federasyonuna Çinli..
    4. Burdur'da tarihi eser operasyonu
    5. Theresa May’a tepki gösterdi ve..
    6. "Pakistan ile savaş istemiyoruz ancak..
    7. İki çocuk 3 gün kaçtıkları otomobilde..
    8. Aytemiz Alanyaspor'da Erzurumspor maçı..
    9. THY'den yolcularına 64.4 bin ton..
    10. Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye..
    11. Bursa'da yalnız yaşayan adam evinde..
    12. Yıldırım'dan Fenerbahçe Spor Kulübü'ne..
    13. Cinayet zanlısının evini yakmak için..
    14. Binali Yıldırım ve İsmail Erdem MHP..
    15. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "S-400 Hava..
    16. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD,..
    17. Sanatçılardan "koruyucu aile" mesajı
    18. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel..
    19. Bakan Turhan: “Bu millet zillet..
    20. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    21. AK Parti Tut İlçesinde miting gibi..
    22. Bahçeli: "S-400 Hava Savunma..
    23. Şenol Güneş'in basın toplantısı (2)
    24. Otomobildeki deterjan bidonlarından..
    25. Mısır ordusu Gazze sınırındaki 9..
    26. İŞKUR TYP alımı 2019 | İŞKUR iş..
    27. Ayrılmak isteyen sevgilisini tüfekle..
    28. Bahçeli: PKK, FETÖ, emperyalizm beka..
    29. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel..
    30. Azerbaycan PKK'lı teröristi Türkiye'ye..
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı