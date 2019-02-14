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"AB ile ABD'nin ayrıştığı konular var"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini:- "ABD ile ortak görüşlerimizin bulunduğu konular olduğu gibi ayrıştığımız konular da mevcut. İran nükleer anlaşmasına ilişkin farklı görüşlerimiz var"- "Savunma alanında daha güçlü bir AB, hem NATO'yu daha güçlü kılar hem de kıtaya güvenlik sağlar"

14 Şubat 2019 Perşembe 13:18
"AB ile ABD'nin ayrıştığı konular var"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "ABD ile ortak görüşlerimizin bulunduğu konular olduğu gibi ayrıştığımız konular da mevcut. İran nükleer anlaşmasına ilişkin farklı görüşlerimiz var." dedi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak için NATO Karargahı'na gelen Mogherini, basına açıklamalarda bulundu.

Mogherini, Makedonya Savunma Bakanı Radmila Shekerinsa ile ikili bir görüşme yapacağını belirterek, AB'nin başından beri Yunanistan ile Makedonya arasındaki isim sorununa çözüm bulunmasına güçlü destek verdiğini anımsattı.

NATO üyesi ülkelerin savunma bakanlarının AB ortaklarıyla bir araya geleceği oturuma iştirak edeceğini dile getiren Mogherini, bu çerçevede Avrupa'nın savunma alanında attığı adımlar hakkında bilgi vereceğini söyledi.

Mogherini, "Savunma alanında daha güçlü bir AB, hem NATO'yu daha güçlü kılar hem de kıtaya güvenlik sağlar." diye konuştu.

- "ABD ile ayrıştığımız konular var"

Mogherini, Polonya'da düzenlenen Orta Doğu konulu konferansa neden katılmadığının sorulması üzerine AB-NATO iş birliğinin önemli olduğunu, bu nedenle NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun temaslarda bulunmak için yarın Brüksel'e geleceğini anımsatan Mogherini, "ABD ile ortak görüşlerimizin bulunduğu konular olduğu gibi ayrıştığımız konular da mevcut. İran nükleer anlaşmasına ilişkin farklı görüşlerimiz var." ifadelerini kullandı.

Mogherini, İran nükleer anlaşmasını korumanın Avrupa'nın güvenliğini sağlamak için öncelik taşıdığının altını çizerek, Tahran yönetiminin füze sistemi konusunda ise ABD ile AB'nin benzer endişelere sahip olduğuna işaret etti.



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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 13:18
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