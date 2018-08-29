AB, iki ülkenin kavgasına karışmadı

Münübe Yılmaz

AB, Normandiya kıyılarında deniz tarağı yüzünden birbirine giren Fransız ve İngiliz balıkçıların kavgalarına müdahil olmayı reddederek, “ BU bizim sorunumuz değil, meseleyi kendi aranızda çözün” dedi. İngiliz balıkçıların teknelerinin ve canlarının tehlikeye girdiği iddia edilen olayla ilgili AB tarafsız kalmayı tercih ederek, meselenin iki ülke arasında sükunet ile çözülmesinin gerektiğini söyledi. Fransız yasalarının doğal kaynakları ve canlı türlerini yok olma tehlikesine karşı korumak amacıyla deniz avı sezonunu 1 Ekim’de açmasına rağmen, İngiliz balıkçıların 40 bot ile bölgede ava başlaması üzerine kavganın yaşandığını iddia eden Fransız balıkçılar ise sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını dile getirdiler. Fransız yetkililerin İngiliz balıkçılar’ı uyardığı fakat balıkçıların avlanmaya devam etmesi üzerine, İngiliz balıkçılara taş atıp saldırdığı kaydedilen olayda, yaralıların olmadığı belirtildi. Olay ile ilgili açıklama yapan İngiliz yetkililer ise, 1 Ekim’de kalkacak olan av yasağının Fransa’yı bağladığını, zira bu yasağın İngiltere’de 1 Ağustos’tan itibaren kalktığını ifade ederek, Fransa’nın yaşanan saldırıdan ötürü özür dilemesini istedi.