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AB, İdlib'e hava saldırılarından endişeli

AB Komisyonu, Suriye'nin kuzey batısında sivillere yönelik saldırılardan endişe duyduğunu ve bunların durdurulması gerektiğini bildirdi

24 Temmuz 2019 Çarşamba 23:02
AB, İdlib'e hava saldırılarından endişeli

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşimlere yönelik yoğun saldırılarından endişe duyduğunu dile getirdi.

AB Komisyonu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "22 Temmuz'da, İdlib ilinin Marratinnuman ilçesindeki pazar yerine yapılan son saldırı, nisan sonundan bu yana sivil yerleşim alanlarına yapılan en ölümcül saldırılardan biriydi. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Suriye'nin kuzey batısında sivillere yönelik saldırılardan duyulan endişe dile getirilerek, bu saldırıların durdurulması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Sivil hedeflere yönelik saldırıların hiç bir koşulda "meşrulaştırılamayacağına" işaret edilen açıklamada, bölgedeki tüm ihtiyaç sahiplerine insani yardımın ulaştırılmasının önemi vurgulandı.

Açıklamada, "AB’nin tüm savaş ve insanlık suçlarının faillerinin hesap vermesi gerektiği yönündeki tutumu" hatırlatıldı.

Esed rejimi ve Rusya'nın Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşimlere yönelik son saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısının 17'ye yükseldiği bildirilmişti.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı, Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-12 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 157'si çocuk, 111'i kadın 606 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 23:02
  1. AB
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  3. İdlib
  4. Rusya
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