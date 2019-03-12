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"AB için anlaşmasız ayrılık ihtimali arttı"

AB Konseyi Sözcüsü Preben Aaman:- "Brexit'te anlaşma sağlanması için AB tarafı gereken herşeyi yaptı. Brexit kördüğümü sadece Londra'da çözülebilir. Bugünkü oylamayla anlaşmasız ayrılık ihtimali ciddi bir şekilde arttı"

12 Mart 2019 Salı 23:20
"AB için anlaşmasız ayrılık ihtimali arttı"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), İngiliz parlamentosunun Brexit anlaşmasını ikinci kez reddetmesinin ardından, "Brexit'te anlaşma sağlanması için AB tarafı gereken herşeyi yaptı. Brexit kördüğümü sadece Londra'da çözülebilir. Bugünkü oylamayla anlaşmasız ayrılık ihtimali ciddi bir şekilde arttı." uyarısında bulundu.

AB Konseyi Sözcüsü Preben Aaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngiliz parlamentosunda gerçekleşen oylama sonucundan üzüntü duyduklarını belirtti.

"Brexit'te anlaşma sağlanması için AB tarafı gereken herşeyi yaptı. Brexit kördüğümü sadece Londra'da çözülebilir" açıklamasında bulunan Aaman, AB'nin mevcut ayrılık anlaşmasını tedbir maddesiyle birlikte desteklediğinin altını çizdi.

Aaman, İngiltere'nin AB'den ayrılacağı 29 Mart'a sadece 17 gün kaldığına dikkati çekerek, "Bugünkü oylamayla anlaşmasız ayrılık ihtimali ciddi bir şekilde arttı. Anlaşmasız ayrılığa ilişkin hazırlığımızı yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin AB'den ilave süre istemesi durumunda bunun 27 AB üyesi tarafından görüşüleceğine ve oy birliğiyle karar alınabileceğine işaret eden Aaman, AB'nin uzatma için İngiltere'den geçerli bir gerekçe sunmasını beklediğini, AB kurumlarının sorunsuz işleyişinin önemli olduğunu kaydetti.

- Oylama

İngiliz parlamentosu, hükümetin AB ile vardığı Brexit anlaşmasının revize edilmiş halini de reddetti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, içerdiği Kuzey İrlanda sınırına ilişkin ''tedbir maddesi'' nedeniyle tepki çeken anlaşmanın metnini değiştirmeyi başaramamış ancak maddenin kullanım koşullarına ''açıklık getiren'' bir ortak belge üzerinde AB ile uzlaşmıştı.

May, belgeyle İngiltere'nin ''tedbir maddesi''ne ''yasal bağlayıcılığı olan'' tahditler getirdiğini iddia ediyordu.

İngiliz parlamentosu yarın ''anlaşmasız ayrılık'', perşembe günü de ''Brexit tarihinin ertelenmesi'' seçeneklerini oylayacak.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 23:20
  1. AB
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