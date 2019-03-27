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AB heyeti Libya'da Hafter ve Temsilciler Meclisi heyetiyle görüştü

Heyet, BM'nin sunduğu siyasi çözüm haritasında son adım olarak görülen Ulusal Diyalog Forumunu desteklediğini belirterek, forum öncesi tüm tarafların dikkatli olması uyarısında bulundu

27 Mart 2019 Çarşamba 02:18
AB heyeti Libya'da Hafter ve Temsilciler Meclisi heyetiyle görüştü

TRABLUS (AA) - Ülkedeki Avrupa Birliği (AB) Misyonu temsilcisi ile AB üyesi 13 ülkenin büyükelçisi, Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Halife Hafter ve onu destekleyen Tobruk Temsilciler Meclisinden bir heyetle bir araya geldi. Konuk heyet, görüşmede, Birleşmiş Milletler'in (BM) sunduğu siyasi çözüm haritasında son adım olarak görülen Ulusal Diyalog Forumunu desteklediğini belirterek, forum öncesi tüm tarafların dikkatli olması uyarısında bulundu.

Libya'daki AB Misyonunun sosyal paylaşım hesabından yapılan yazılı açıklamada, "AB Büyükelçisi ve 13 AB üyesi ülkenin büyükelçisi, Libya Ulusal Ordusu Başkomutanı Halife Hafter ve İbrahim el-Akuri başkanlığındaki Temsilciler Meclisinden bir heyetle bir araya geldi." ifadesine yer verildi.

Görüşmelere AB Büyükelçisinin yanısıra, Avusturya, Belçika, Çekya, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Malta, Hollanda, Polonya, Romanya, İspanya ve İsveç büyükelçilerinin katıldığı bilgisi paylaşıldı.

AB heyetinin, Hafter ve Temsilciler Meclisi heyetine, BM'nin Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin, Libyalı taraflar arasında siyasi anlaşmanın imzalanması için harcadığı çabaları desteklediğini vurguladığı kaydedilen açıklamada, tüm tarafların, gelecek ay düzenlenmesi planlanan "Ulusal Diyalog Forumunun" başarıyla sonuçlanması için bu çabaları desteklemeye teşvik edildiği belirtildi.

Açıklamada, AB'nin, Ulusal Diyalog Forumuna maddi destek sunacağı ifade edilerek, "Büyükelçiler, bu hassas dönemde herhangi bir tahrik unsurundan kaçınma ve gerginliği yatıştırmak için çalışma çağrısında bulunuyor, ayrıca en yakın zamanda seçimlerin yapılmasını destekliyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca AB heyetinin, ülkedeki insan hakları ihlallerinden endişe duyduğuna işaret edilerek, bu ihlallerin sorumlularının hesap vermesi ve her durumda insan haklarına saygı gösterilmesi çağrısı yapıldı.

BM Libya Özel Temsilcisi Selame, geçen hafta, BM'nin sunduğu siyasi çözüm haritasında son adım olarak görülen "Ulusal Diyalog Forumunun" 14-16 Nisan tarihlerinde yapılacağını duyurmuştu.

Muammer Kaddafi yönetiminin NATO müdahalesiyle sona erdiği Libya'da 2011'den bugüne yerel savaş beyleri ve milis grupların mücadelesinin yanı sıra uluslararası ve bölgesel güçlerin müdahalesi nedeniyle istikrarsızlık sürüyor.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 02:18
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