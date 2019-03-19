AB, Gürcistan'a yatırımları artırmak istiyor

TİFLİS (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, AB'nin Gürcistan'a daha çok yatırım yapmak istediğini bildirdi.

Malmström, Gürcistan ziyareti kapsamında başkent Tiflis'te Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze ile bir araya geldi.

Malmström ile Bakhtadze, Hükümet Binası'nda basına kapalı toplantıda bir araya geldi. Tarafların, AB ile Gürcistan arasında ticaret başta olmak üzere çeşitli konuları ele aldığı ifade edildi.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakhtadze, ülkesini desteklemesi nedeniyle AB'ye teşekkür ederek, Gürcistan ile AB arasındaki ilişkilerin hiç olmadığı kadar güçlü ve üst seviyede olduğunu vurguladı.

Gürcistan ile AB arasında etkili ticari ilişkilerin olduğunu kaydeden Bakhtadze, Gürcistan'dan AB'ye yapılan ihracatın artmaya devam ettiğini belirtti. Bakhtadze, "AB'ye olan ihracatımızın her yıl artması bizi özelikle sevindiriyor. Ayrıca ihracat ürünlerinin listesi de genişletiliyor. AB pazarında 800'e yakın Gürcü şirketin yer alması sevindirici." dedi.

AB'nin Gürcistan'da eğitim reformları için yaklaşık 50 milyon avro, ticaret için ise 48 milyon avroluk fon ayırdığını anlatan Bakhtadze, Gürcistan'ın AB ile entegrasyon yolunda etkili bir şekilde ilerlediğini ifade etti.

Cecilia Malmström ise Tiflis'te bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu diye getirerek, "AB ile Gürcistan arasında çok yakın iş birliği mevcut." şeklinde konuştu.

AB'nin Gürcü ürünler için çok geniş bir pazar olduğuna dikkati çeken Malmström, ikili ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiğini savunarak, "Ama biz daha çok şey yapabiliriz, tam da bu yüzden Tiflis'teyim." ifadesini kullandı.

Gürcistan'da daha çok iş yeri kurulması, daha çok vatandaşa istihdam sağlanması için AB'nin buraya doğrudan yatırımlarını artırmak istediğini vurgulayan Malmström, "AB'den Gürcistan'a yapılan yatırım rakamlarının önümüzdeki yıllarda artırılmasını istiyoruz." dedi.