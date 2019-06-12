0553 313 94 23

AB genişlemede görüş ayrılıkları yaşıyor

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk:- "AB'nin kararlarına ilişkin peşin yargıda bulunmak istemiyorum. Siz (Kuzey Makedonya) tüm beklentileri yerine getirdiniz. Ancak dürüst olmam gerekirse, tüm AB üyeleri önümüzdeki günlerde müzakerelerin açılmasına ilişkin karar almaya hazır değil"

12 Haziran 2019 Çarşamba 13:46
AB genişlemede görüş ayrılıkları yaşıyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Kuzey Makedonya'yla üyelik müzakerelerinin başlatılmasına tüm üye ülkelerin hazır olmadığını söyledi.

Tusk ve Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Brüksel'deki ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kuzey Makedonya'nın son iki yıldır AB'nin beklentilerini karşılayacak şekilde doğru siyasi adımlar attığına dikkati çeken Tusk, "AB'nin kararlarına ilişkin peşin yargıda bulunmak istemiyorum. Siz tüm beklentileri yerine getirdiniz. Ancak dürüst olmam gerekirse, tüm AB üyeleri önümüzdeki günlerde müzakerelerin açılmasına ilişkin karar almaya hazır değil." diye konuştu.

Tusk, kişisel görüşünün AB Komisyonu'nun tavsiyeleri üzerine Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'la müzakerelerin başlatılması yönünde olduğunu belirterek, bunun bir zaman meselesi olduğunu kaydetti.

Konuya temkinli yaklaştığını ifade eden Tusk, "28 üye ülkenin ortak karar alması bazen istediğimden uzun sürüyor." açıklamasında bulunarak, Kuzey Makedonya ve tüm bölgenin yerinin AB'de olduğunu teyit etti.

- "NATO ve AB üyeliği önündeki engeller kalktı"

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ise komşularıyla ilişkilerini geliştirdiklerini ve kilit reformlar gerçekleştirdiklerini belirterek, AB Komisyonu'nun iki hafta önce yayımladığı raporda ülkesiyle üyelik müzakerelerinin başlatılması tavsiyesinde bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ülkesinin on yıllardır süregelen sorunlarını çözerek Batı Balkanlar'da istikrara katkı sunduğu değerlendirmesinde bulunan Pendarovski, böylece NATO ve AB üyeliklerinin önündeki engelleri kaldırdıklarını vurguladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 13:46
  1. AB
  2. Kuzey Makedonya
  3. Tusk
  4. Üyelik

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Akın, halk gününde vatandaşı dinledi
    1. Vali Akın, halk gününde vatandaşı..
    2. Yıldırım’dan flaş çağrı! ‘Geçmişine..
    3. Kadınlar UPS ile ihracata yelken açıyor
    4. Cübbeli Ahmet Hoca'dan Binali..
    5. AB genişlemede görüş ayrılıkları yaşıyor
    6. Avrupa Şampiyonu güreşçiye mehterli..
    7. Bostancı’da mahalle hayrı yapıldı
    8. Aziz Ukşal Yıldızlar Taekwondo İl..
    9. Öğrenciler kendi gübresini kendisi..
    10. Çorum’da osmanlı döneminde yapılan..
    11. Cinayete intihar süsü vermek..
    12. Milli Savunma Bakanı Akar,..
    13. Orman köylülerine hibe desteği ne zaman?
    14. İguanayı papağan gibi omzunda..
    15. Tunceli’de Dünya Rafting Şampiyonası..
    16. 2018 yılında 426 bin 106 kişi hayata..
    17. Balıkesirli Alperen Uysal vatani..
    18. Şişli’de banka takipli gasp
    19. Şehidin son paylaşımı yürek burktu!
    20. Akıllı küpeyle hayvancılıkta dijital..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!