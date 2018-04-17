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Avrupa Birliği FETÖ'yü terör örgütü olarak tanıdı!

Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye'nin İlerleme Raporu'nu açıkladı. AB Komisyonu raporunda FETÖ'yü terör örgütü olarak tanımlandı.

17 Nisan 2018 Salı 16:56
Avrupa Birliği FETÖ'yü terör örgütü olarak tanıdı!

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Türkiye'nin İlerleme Raporu açıklandı. AB Komisyonu raporunda FETÖ'yü terör örgütü olarak tanımlandı.

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Türkiye'nin İlerleme Raporu açıklandı.

Türkiye Raporu'nda 15 Temmuz darbe girişimi kınanırken, FETÖ terör örgütü olarak tanımladı.

Aynı raporda Türkiye'nin OHAL uygulamasına son vermesi istendi.

Raporda, Türkiye'nin mülteciler konusunda olağanüstü çaba harcadığı da belirtildi.

AB'nin Genişlemeden Sorumlu üyesi Johannes Hahn, "Türkiye Avrupa'dan büyük adımlarla uzaklaştı" iddiasında bulundu.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 16:56
  1. ab
  2. Avrupa Birliği
  3. türkiye
  4. fetö

YORUM YAZ

  • M.AliM.Ali33 dk önce
    Bu da demektir ki fetöye verdikleri desteği artıracaklar.
  • Mücahid Mücahid 1 sa önce
    Sanki bunların Türkiyede çıkmış olan bir terör örgütünü tanımaları; yitik evladını bulan baba gibi...Ne olacak öpüp, okşayıp, bağırlarına basacaklar. Başka bir şeymi beklnir bu insaniyetten nasibini almamış canavarlardan
  • SezerSezer1 sa önce
    Fetoyu teror orgutu olarak tanisalar ne olurki!Gorunurde teror, gorunmeyen arka planda dost sayin Mehmet akifersoy ne kadar guzel soylemis medeniyet dedin tek disli kalmis canavar!Varsin bu yalan dunyada kalleslik yapip yiyip icip eylensinler. Nasilsa hesaplarinda olmayan! Hakimler Hakiminin karsina cikinca ne çetin bir hesaba çekildiklerini geçde olsa anlayacaklar. Bu dunya bize zindan olsa yinede sukur ederiz. Neyleyelim bu dunyayi bizim hesabimiz ahiret içindir.
  • VeliVeli1 sa önce
    bu ne biçim habercilikhiçbir haber kanalı, ilgili cümleyi şurada yayınlayamıyor, ne ingilizce ne türkçe cevirisinine yazmışlar, yazın da halk da bilsin.. yönlendirme yapmayın
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