Avrupa Birliği FETÖ'yü terör örgütü olarak tanıdı!
Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye'nin İlerleme Raporu'nu açıkladı. AB Komisyonu raporunda FETÖ'yü terör örgütü olarak tanımlandı.17 Nisan 2018 Salı 16:56
Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Türkiye'nin İlerleme Raporu açıklandı. AB Komisyonu raporunda FETÖ'yü terör örgütü olarak tanımlandı.
Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Türkiye'nin İlerleme Raporu açıklandı.
Türkiye Raporu'nda 15 Temmuz darbe girişimi kınanırken, FETÖ terör örgütü olarak tanımladı.
Aynı raporda Türkiye'nin OHAL uygulamasına son vermesi istendi.
Raporda, Türkiye'nin mülteciler konusunda olağanüstü çaba harcadığı da belirtildi.
AB'nin Genişlemeden Sorumlu üyesi Johannes Hahn, "Türkiye Avrupa'dan büyük adımlarla uzaklaştı" iddiasında bulundu.
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