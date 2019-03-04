AB, Esed rejimine yönelik yaptırımları genişletti
Esed rejimine yönelik yaptırım listesine 7 Suriye rejimi yetkilisi eklendi04 Mart 2019 Pazartesi 19:36
BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Suriye'deki Beşşar Esed rejimine uyguladığı yaptırım listesine, 7 rejim yetkilisini ekleme kararı aldı.
AB Konseyinden yapılan açıklamada, Esed rejimi ve destekçilerine yönelik yaptırım listesinin genişletildiği belirtildi.
Açıklamada, rejim yanlısı 7 ismin daha listeye eklendiği ve yaptırım listesindeki rejim yanlısı toplam 72 şirket ve 270 kişiye seyahat yasağıyla mal varlıklarının dondurulması yaptırımlarının uygulandığı kaydedildi.
YORUM YAZ