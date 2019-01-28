AB dışişleri bakanları Venezuela'yı görüşecek

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, perşembe günü Venezuela'daki durumu ele alacak.

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, günlük basın brifinginde, perşembe günü Birlik üyesi dışişleri bakanlarının katılımıyla Bükreş'te yapılacak gayriresmi toplantıda, Venezuela'daki gelişmelerin ele alınacağını bildirdi.

Venezuela'daki mevcut durumun kabul edilebilir olmadığını savunan Kocijancic, "Yetkililerden en kısa sürede başkanlık seçimlerine gidecek siyasi sürecin başlatılacağına yönelik işaret bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, AB'nin seçim çağrısına ilişkin, "Avrupa bize 8 gün veriyor. Egemen bir millete karşı bu gücü ya da ültimatomu nereden alıyorsunuz? Bu çocukça müdahaleci tutum nereden geliyor?" demişti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, yaptığı yazılı açıklamada, Venezuela'da başkanlık seçimlerinin anayasal düzene ve uluslararası demokratik standartlara uygun özgür, şeffaf ve güvenilir biçimde yapılması çağrısında bulunmuştu.

Mogherini, ilerleyen günlerde yeni bir seçimin düzenleneceği yönünde bir duyuru yapılmaması halinde AB'nin, Venezuela Anayasası'nın 233. maddesi uyarınca, Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun geçici başkan olarak tanınması da dahil çeşitli adımlar atacağını vurgulamıştı.