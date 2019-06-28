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AB Delegasyonu Başkanı Berger’den Vali Bilmez’e ziyaret

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

28 Haziran 2019 Cuma 15:22
AB Delegasyonu Başkanı Berger’den Vali Bilmez’e ziyaret

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.


Beraberindeki heyetle valiliğe gelen Başkan Berger’i, Vali Bilmez karşıladı. Valilik Şeref Defterini imzalayan Berger, daha sonra valilik makamına geçti. Vali Bilmez, Başkan Berger’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “AB projelerinin Van’ın sosyal ve ekonomik hayatına büyük katkı sunacağına inanıyorum. Bunun için teşekkür ediyorum. Biz İçişleri Bakanlığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü ve Van Valiliği olarak hem bu projelerin birleşeniyiz hem de yararlanıcısıyız” dedi.


Başkan Berger ise, Van’da olmak için birçok sebep olduğunu belirterek, “Birçok AB projesi devam ediyor. Bu memnuniyet vericidir. Daha önceden de Van’da AB projeleri olmuştu. Yerinden edilmiş kişilerle ilgili daha önce yapılmış projelerin devamı olarak, şimdi bu projeler yürütülüyor. Van Valiliği bünyesinde yürütülen projeler de var. Bu projeler de özellikle eğitim konusu yer alıyor. Aynı zamanda dezavantajlı grupların emek piyasasında kendine yer bulması içinde çalışmalar var. Bugün temeli atılan toplum merkezinin ardından, 2 tane daha toplum merkezinin temeli atılacak. Sizlere çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


Ziyaret, Vali Mehmet Emin Bilmez ve Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger’in karşılıklı hediye takdimiyle son buldu.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 15:22
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