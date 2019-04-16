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AB Büyükelçileri, Hatay’da

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileri Hatay ziyaretleri kapsamının son gününde Dörtyol ilçesinde yapılacak devlet hastanesinin temel atma törenine katıldı.

16 Nisan 2019 Salı 17:45
AB Büyükelçileri, Hatay’da

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileri Hatay ziyaretleri kapsamının son gününde Dörtyol ilçesinde yapılacak devlet hastanesinin temel atma törenine katıldı. Büyükelçiler daha sonra Payas ilçesinde bulunan tarihi Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi’ni ziyaret etti.


Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberinde 20 Avrupa Birliği ülkesinin büyükelçileri ilk olarak AB fonlarıyla Dörtyol ilçesinde yapılması planlanan 250 yataklı Devlet Hastanesinin temel atma törenine katıldı. Temel atma töreninde konuşan Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries, Türk yetkililerin Paris’teki Notre Dame Katedrali’nin yanması nedeniyle üzüntü ve dayanışma ifadelerinden dolayı teşekkürlerini iletti.


Türkiye’nin Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapmasını takdirle karşıladıklarını ifade eden Fries, Fransız Kalkınma Ajansı aracılığıyla Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamsında Hatay’a yapılacak olan hastanenin iki yıl sonra hizmete açılmasının planlamasının yapıldığını, geniş kapsamlı olarak hizmete girmesi planlanan hastanenin yüksek kalitede sağlık hizmeti sunacağını söyledi.


AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de Suriye’den kaçmak zorunda kalan mülteci durumundaki insanları ağırlamasından dolayı Türkiye’nin üzerindeki yükünün farkında olduklarını belirterek, “Türkiye ile dayanışma içerisindeyiz. Bu hastane desteğimizin açık bir örneğidir” dedi.


Berger, destekleriyle bir tanesi Hatay’a ve bir diğerinin de Kilis’te yapılacak olan iki yeni hastanelerin toplam 550 yatak kapasitesiyle hizmet vereceğini ve bunun da bölgede iş ve eğitim imkanlarının da ortaya çıkaracağı vurgusunu yaptı.


AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Türkiye’nin kucağını darda kalmışa açan ve ekmeğini bölüşen bölgesinde lider bir ülke olduğunu Hatay’da 400 bin mülteci durumunda Suriyeli bulunduğunu belirtti.


Hatay Vali Yardımcısı Erol Özkan da yapılacak olan hastanenin Dörtyol, Erzin ve Payas’ı içeren üç ilçenin halkına ve nüfusunun yüzde 11’ini oluşturan Suriyelilere hizmet vereceğini dile getirdi.


Yapılan konuşmaların ardından katılımcılar düğmeye birlikte basarak yeni Dörtyol Devlet Hastanesinin temelini attı. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçi heyeti Dörtyol ziyaretinin ardından Payas ilçesine geçerek burada bulunan tarihi Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi’ni ziyaret etti.


Külliye yetkilileri, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki heyete tarihi mekan hakkında bilgiler verdi. Yapılan ziyaretin ardından AB heyeti, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan’ı da ziyaret ederek Hatay’dan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 17:45
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