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AB Brexit'te "anlaşmasız" senaryoya hazırlanacak

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk:- "Brexit anlaşmasını ve tedbir maddesini tekrar müzakere etmeyeceğiz. İngiltere'nin onaylama sürecini nasıl kolaylaştırabileceğimizi ele alabiliriz. Zaman daralıyor, bu nedenle AB'nin 'anlaşmasız' senaryoya ne kadar hazır olduğunu da ele alacağız"

10 Aralık 2018 Pazartesi 21:30
AB Brexit'te "anlaşmasız" senaryoya hazırlanacak

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit Anlaşması'nın parlamentoda oylanmasını ertelemesinin ardından birliğin "anlaşmasız" senaryoya hazırlanacağını duyurdu.

Donald Tusk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 13-14 Aralık'ta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'ne Brexit'in gündem olarak eklendiğini açıkladı.

Tusk, paylaşımında "Brexit anlaşmasını ve tedbir maddesini tekrar müzakere etmeyeceğiz. İngiltere'nin onaylama sürecini nasıl kolaylaştırabileceğimizi ele alabiliriz. Zaman daralıyor, bu nedenle AB'nin 'anlaşmasız' senaryoya ne kadar hazır olduğunu da ele alacağız." ifadesini kullandı.

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında konuşan May, yarın yapılması öngörülen Brexit Anlaşması oylamasını "tedbir maddesine" yönelik eleştirileri dikkate alarak ertelediğini açıklamış, AB Liderler Zirvesi'nde muhataplarından "tedbir maddesi" ile ilgili kaygıları giderecek "teminatlar" almayı deneyeceğini kaydetmişti.

"Tedbir maddesi" AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'nin parçası olan Kuzey İrlanda arasında Brexit sonrasında fiziki sınır oluşmasını engellemeyi amaçlıyor.

"Tedbir maddesi"yle İngiltere'nin bütünü, belirsiz bir süre için AB ile Gümrük Birliği içinde kalacak. İngiltere'nin tek yanlı olarak çekilemeyeceği bu düzenleme içinde ülke bazı AB kurallarına da tabi olmayı sürdürecekti. "Tedbir maddesinin" AB ile daha yakın bir ilişki içinde kalmasını öngördüğü Kuzey İrlanda ile İngiltere arasında mal dolaşımında ise "düzenleyici kontroller" yapılacaktı.


Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 21:30
  1. AB
  2. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk
  3. Brexit
  4. İngiltere

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