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AB Brexit Zirvesi sona erdi

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker:- "Bu sağlanabilecek tek ve en iyi anlaşmaydı. Anlaşmayı onaylayacak olan İngiliz parlamentosu bu durumu göz önünde bulundurmalı"- AB Konseyi Başkanı Donald Tusk:- "Önümüzde hala zorlu bir onaylama ve müzakere süreci var"- AB Komisyonu Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier:- "Şimdi anlaşma onaylanmalı. Herkes sorumluluğunu üstlenmeli"

25 Kasım 2018 Pazar 15:14
AB Brexit Zirvesi sona erdi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Brexit Zirvesi, birlik üyesi 27 ülke liderinin Brexit ayrılık anlaşması ile İngiltere'yle gelecekte inşa edilecek ilişkileri belirleyecek siyasi deklarasyonu onaylamalarının ardından sona erdi.

Zirve sonrasında AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Komisyonu Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ortak basın toplantısı düzenledi.

AB üyesi 27 ülkenin ortak tutum belirlemesinin kolay olmadığına işaret eden AB Komisyonu Başkanı Juncker, buna rağmen AB ülkelerinin birlik halinde hareket etmeyi başardıklarına dikkati çekti.

Juncker, "Bu sağlanabilecek tek ve en iyi anlaşmaydı. Anlaşmayı onaylayacak olan İngiliz parlamentosu bu durumu göz önünde bulundurmalı." dedi.

Juncker, geçmişte İspanya'nın Cebelitarık konusunda bazı çekinceleri olduğunu hatırlatarak, bu konuda uzlaşı sağlandığını ifade etti.

İngiltere'nin AB'den ayrılacak olmasının üzücü bulduğunu belirten Juncker, "Bu, Avrupa entegrasyonu için bir zafer anı değil." değerlendirmesinde bulundu.

Juncker, AB ve İngiltere arasında yoğun çalışmaların devam edeceğine dikkati çekerek, "İngiltere, AB için diğer üçüncü ülkeler gibi bir ülke olmayacak." şeklinde konuştu.

- "Önümüzde hala zorlu bir onaylama süreci var"

AB Konseyi Başkanı Tusk ise 27 ülkenin İngiltere ve Kuzey İrlanda'nın birlikten ayrılmasına ilişkin anlaşmayı ve gelecekte inşa edilecek ilişkileri belirleyen siyasi deklarasyonu onayladığını kaydetti.

İngiltere'yle gelecekte yakın ortaklık yürütme konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Tusk, "Önümüzde hala zorlu bir onaylama ve müzakere süreci var." dedi.

- "Anlaşma onaylanmalı"

AB Komisyonu Brexit Başmüzakerecisi Barnier de "İngiltere'yle bugün adil ve dengeli bir anlaşma sağladık. Mevcut şartlar altında sağlanabilecek en iyi anlaşma buydu." ifadesini kullandı.

Çalışmaların yapıcı bir ortamda gerçekleştiğini anımsatan Barnier, "Şimdi anlaşma onaylanmalı. Herkes sorumluluğunu üstlenmeli." diye konuştu.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 15:14
  1. AB
  2. Barnier
  3. Brexit
  4. İngiltere
  5. Juncker
  6. Tusk
  7. zirve

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