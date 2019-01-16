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AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier: "(İngiltere'deki Brexit oylaması) Anlaşmasız Brexit ihtimali hiç bu kadar yüksek olmamıştı."

16 Ocak 2019 Çarşamba 11:29
AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier: "(İngiltere'deki Brexit oylaması) Anlaşmasız Brexit ihtimali hiç bu kadar yüksek olmamıştı."

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 11:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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