"AB Bilim Karavanı" Mersin'de

MERSİN (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Mersin'e gelen "AB Bilim Karavanı"nda öğrencilerle buluştu.

Öğrencilerin bilim ve yenilikçiliğe daha da yakınlaşması amacıyla AB Türkiye Delegasyonu, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği ve AB Bilgi Merkezleri Ağı ile ortaklaşa hayata geçirilen "Bilim Karavanı", Mersin'in Tarsus ilçesindeki Şehit Buminhan Temizkan Ortaokulunda öğrencilere kapılarını açtı.

Proje kapsamında kente gelen Berger ve Erdmann ile onlara eşlik eden Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, önce öğretmenlerle sonra da öğrencilerle sohbet ederek, çalışmayı anlattı.

Büyükelçiler daha sonra karavanda öğrencilerle birlikte robotik kodlama atölyesinde çalışma yaptı.

Öğrencilere hediyeler dağıtan Berger, gazetecilere yaptığı açıklamada, AB ve Türkiye'nin uzun yıllardır eğitim alanında iş birliği yaptığını söyledi.

Projenin, pratik bir faaliyet olduğunu aktaran Berger, "Bilim Karavanı, çocukları tasarlamaya, üretmeye ve bir şeyleri hayal etmeye teşvik ediyor." dedi.

Berger, projeyi Almanya ile birlikte yürüttüklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Bu şekilde çocukların, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik konusunda ilgilerini uyandırmaya çalışıyoruz. İşin sadece eğitim yönü yok, bir de eğlence yönü var. Çünkü sınıfta oturmak yerine burada oyun oynar gibi bir şeyler tasarlıyorlar. Dolayısıyla pratik açısından hem öğrenme hem de eğlenme var. Bilim karavanı Türkiye genelinde 20 ili ziyaret edecek. Her gittiği kentte pek çok okulu ziyaret edecek ve eğitime katkıda bulunup, eğitimi ilerletmeye çalışacak."

Erdmann da karavanı 1990'larda meşhur bir şarkının adı olan "Sevgi Karavanı" şeklinde de tanımladıklarını ifade ederek, "Bu, çocukların aynı zamanda kendilerine yönelik saygılarını da destekleyen bir çalışma. Hem Türk öğrencilere hem de Suriyeli çocuklara faaliyetler yürütülmesini sağlıyor. Bu şekilde de Suriyelilerin de bir kayıp nesil olmalarının önüne geçiliyor." diye konuştu.

Projeyle ilgili hedeflere de değinen Erdmann, "Özellikle en genç nesli hedefliyoruz. En genç nesli geleceğin modern teknikleriyle aşina hale getirmek istiyoruz. Mesela 3D baskı gibi teknolojinin diğer alanlarıyla aşina hale getirmek istiyoruz. Bu projenin bir başarı hikayesi olduğunu söyleyebiliriz çünkü 20 ilde toplam 12 bin öğrenciye ulaşılmış olacak." ifadesini kullandı.

Proje kapsamında hazırlanan 9 metrelik karavan, 5 aylık sürede toplam 6 bin 600 kilometre yol katedip, 12 binden fazla ortaokul öğrencisine kapılarını açacak.