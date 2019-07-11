0553 313 94 23

AB Başkanlığı STK'lere 3 milyon avro destek sağlayacak

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, sivil toplum destek programının üçüncü döneminde STK'lere 3 milyon avro destek verecek

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:38
AB Başkanlığı STK'lere 3 milyon avro destek sağlayacak

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı tarafından sivil toplum destek programının üçüncü döneminde sivil toplum kuruluşlarına (STK) 3 milyon avro destek sağlanacak.

AB Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye’deki STK'lerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla AB desteğiyle yürütülen programın üçüncü dönem teklif çağrısı dün yayımlandı.

Toplam bütçesi 3 milyon avro olarak öngörülen hibe programı ile STK'lerin kurumsal yapılarının, karar alma süreçlerine katılım kapasitelerinin ve ağ kurma becerilerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Türkiye’den dernekler, vakıflar, dernekler veya vakıfların federasyonları ile konfederasyonları ve kar amacı gütmeyen kooperatiflerin geliştirecekleri projelere en az 60 bin, en fazla 100 bin avro hibe desteği sağlanacak.

Hibe programına aynı zamanda AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar da başvuru yapabilecek.

Programın öncelikli alanlarını, STK’lerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve STK’ler arası iş birliklerinin teşvik edilmesi, aktif vatandaşlığın veya STK’lerin yerel, ulusal ve uluslararası karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarının desteklenmesi, aktif vatandaşlık için yasal ortamın iyileştirilmesine destek olunması oluşturuyor.

Proje başvurularının 17 Eylül saat 17.00’ye kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine yapılması gerekiyor.

Duyuruya ilişkin detaylı bilgiler "www.ab.gov.tr", "www.siviltoplumsektoru.org" ve "www.mfib.gov.tr" adreslerinden görülebilir.

Programın üçüncü döneminin 2020-2021 yıllarında uygulanması öngörülüyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:38
  1. Avrupa Birliği Başkanlığı
  2. Dışişleri Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir dünya sahnesinde
    1. İzmir dünya sahnesinde
    2. Voleybol: 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası
    3. Afrin'de patlama! Ölüler var
    4. Boğulma tehlikesi geçiren düzensiz..
    5. ASEAN savunma bakanları Tayland'da..
    6. KKTC ile koordinasyonu Fuat Oktay..
    7. Türk kirazı Çin seddini aştı
    8. (Özel) İstanbul’da trafikte..
    9. "Ya AB gerekli adımları atmalı ya da..
    10. Akşehir’de çocuklar tiyatroya doydu
    11. İşte arananlar listesinde etkisiz hale..
    12. Smartwings uçağı Budapeşte’de acil..
    13. Bolu’da kaçak sigara, içki ve..
    14. Salihli eylül ayında doğalgaz..
    15. Cem Yılmaz'dan başörtüsü düşmanlığı!..
    16. Uzunlu Belediye Başkanı işçi gibi..
    17. Avrupa borsaları
    18. Evinden 115 parça tarihi eser çıktı
    19. Vali Demirtaş, Yeşilbağlar..
    20. Erzurum halkı tepkili
    21. TOKİ’den alınan ev borç bitene kadar..
    22. Uyuşturucu operasyonu şüphelisi 5 kişi..
    23. Arnavutköy’de araba tekerleği küçük..
    24. KKTC ile koordinasyonu Fuat Oktay..
    25. "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi..
    26. Muğla’da yeni bir orman yangını evleri..
    27. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi..
    28. İran'da 2 devrim muhafızı öldürüldü
    29. Pakistan'da iki tren çarpıştı: 11 ölü,..
    30. Gün’den Yaz Dönemi Destekleme ve..
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!