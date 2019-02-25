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AB-Arap Birliği Zirvesi'nin kapalı oturumu başladı

Batılı ülkelerden Mısır'daki Sisi yönetimine destek olarak değerlendirilen AB-Arap Birliği Zirvesi'nin ikinci gününde kapalı oturum yapılıyor

25 Şubat 2019 Pazartesi 14:34
AB-Arap Birliği Zirvesi'nin kapalı oturumu başladı

İSTANBUL (AA) - Mısır'da Abdulfettah es-Sisi yönetimine Avrupa ülkelerinden destek olarak yorumlanan "Avrupa Birliği (AB)-Arap Birliği Zirvesi"nin bugünkü kapalı oturumu başladı.

Mısır resmi ajansı MENA’nın haberine göre, zirvenin ikinci gününde Arap ülkeleri ve Avrupa Birliği arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik iş birliğinin yanı sıra ortak bölgesel sorunlar masaya yatırılıyor.

Kapalı oturumda Suriye, Yemen ve Libya'daki iç savaş, Filistin meselesi, mevsim değişiklikleri ve düzensiz göç başta olmak üzere farklı konuların değerlendirileceği belirtildi.

- AB'den darbeye ve Sisi yönetimine destek

Zirveye AB ülkelerinden katılımlar, Mısır'da demokratik seçimlerle göreve gelmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 2013'te askeri darbe ile devrilmesinin ardından göreve gelen Sisi'ye ve dolayısıyla darbeye Batı'dan destek olarak algılanıyor.

Mısır'da son günlerde artan idamlara karşı da Batı'dan fazla yüksek ses çıkmaması dikkati çekiyor.

Başsavcı Hişam Berekat'a düzenlenen bombalı saldırıdan sorumlu olduğu gerekçesiyle idama mahkum edilen 9 gencin cezası 20 Şubat'ta infaz edilmişti. Böylece Mısır'da iki haftada idam edilen gençlerin sayısı 15'e yükseldi.

İdamlara ses çıkarmayan bazı AB liderleri ve yetkililerinin Şarm eş-Şeyh'teki zirveye katılmaları insan hakları savunucuları tarafından sert bir dille eleştiriliyor.

﻿ - Arap liderlerin büyük bölümü katılmıyor

21 aktif üyesi bulunan Arap Birliği ülkelerinden 11'i zirvede kral, emir ve cumhurbaşkanı seviyesinde temsil ediliyor. Toplantıya dörder ülke başbakan ve dışişleri bakanı, iki ülke ise daha düşük düzeyde katılım sağlıyor.

- BAE'den dikkat çeken düşük temsil

Katar’ın Arap Birliği daimi temsilcisi seviyesinde temsil edildiği zirveye, Birleşik Arap Emirliklerinin (BEA) Fecira bölgesi valisini göndermesi ise zirve öncesinde en dikkat çeken gelişme oldu.

"İstikrarda Yatırım" başlığıyla düzenlenen ilk AB-Arap Zirvesi bugün sona erecek.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 14:34
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