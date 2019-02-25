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AB-Arap Birliği Zirvesi sonuç bildirgesine itiraz

- Mısır'ın turistik kenti Şarm eş-Şeyh'te düzenlenen AB-Arap Birliği Zirvesi sonuç bildirgesine başta Suudi Arabistan olmak üzere 4 ülke itiraz etti - Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, bildirge için yapılan değişiklik talep ve önerilerin Avrupa ülkeleri tarafından uygun görülmemesi üzerine uygulanmadığını ve önceki haliyle sunulduğunu söyledi

25 Şubat 2019 Pazartesi 20:41
AB-Arap Birliği Zirvesi sonuç bildirgesine itiraz

KAHİRE (AA) - Mısır'ın turistik beldesi Şarm eş-Şeyh'te düzenlenen Avrupa Birliği (AB)-Arap Birliği Zirvesi'nin ardından yayımlanan sonuç bildirgesine başta Suudi Arabistan olmak üzere 4 ülke itiraz etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Lübnan’ın sonuç bildirgesine itiraz ederek bazı bölümlerinin değiştirilmesini talep ettiğini söyledi.

Bildirge için yapılan değişiklik talep ve önerilerin Avrupa ülkeleri tarafından uygun görülmemesi üzerine uygulanmadığını ve önceki haliyle sunulduğunu kaydeden Ebu Gayt, söz konusu ülkelerin hangi maddelere ne gerekçelerle itiraz ettiklerini açıklamadı.

Bildirgeye itiraz eden ülke heyetinden veya yetkililerden de herhangi bir açıklama yapılmadı.

- Arap liderlerin büyük bölümü katılmıyor

21 aktif üyesi bulunan Arap Birliği ülkelerinden 11'i zirvede kral, emir ve cumhurbaşkanı seviyesinde temsil edildi. Toplantıya dörder ülke başbakan ve dışişleri bakanı, iki ülke ise daha düşük düzeyde katılım sağladı.

- BAE’den dikkat çeken düşük temsil

Katar’ın Arap Birliği daimi temsilci seviyesinde katıldığı zirveye, Birleşik Arap Emirliklerinin (BEA) Fuceyra bölge valisini göndermesi ise zirve öncesinde en dikkat çeken gelişme oldu.

Bugün sona eren zirvenin ardından 17 maddelik bir sonuç bildirgesi yayımlandı. 17’nci maddede bir sonraki zirvenin 2022 yılında Belçika'nın başkenti Brüksel’de yapılacağı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 20:41
  1. AB-Arap Birliği
  2. Bildirgesi
  3. itiraz
  4. sonuç

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