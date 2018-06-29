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AB anlaşmaya vardı! Türkiye'ye 3 milyar dolar ödeyecekler

AB ülkeleri mülteciler konusunda Türkiye'ye 3 milyar Euro mali yardım ödenmesi konusunda anlaşmaya vardı.

29 Haziran 2018 Cuma 07:23
AB anlaşmaya vardı! Türkiye'ye 3 milyar dolar ödeyecekler

Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin liderleri yaklaşık 10 saatlik görüşmenin ardından göç krizinin yönetimi konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşma haberi sabah 06.38'de uluslararası ajanslar tarafından dünyaya duyuruldu.

Ortak sonuç bildirisi İtalya'nın imza engeline takılan iki günlük zirvede devlet liderleri 'gönüllülük esası' üzerinde uzlaştı. Buna göre AB ülkelerinden isteyenler gelen göçmenler için ülkelerinde merkezler açacak ve bu merkezler üye ülkelerce gönüllü olarak kurulacak.

İTALYA: SONRA KARAR VERECEĞİZ

Göçmen krizinin çözümüne ilişkin güvenceler talep etmiş olan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte son olarak İtalya'nın ülkede göçmen merkezleri açıp açmamaya daha sonra karar vereceğini açıkladı.

Conte'nin ardından açıklama yapan Alman Şansolyesi Angela Merkel ise göç konusunda uzlaşmaya varılan metnin 'pozitif' olduğunu ancak konu üzerinde ayrışmalar olmaya devam ettiğini şu sözlerle belirtti:

"AB için en zorlu konulardan biri olan göç meselesi üzerinde yoğun tartışmaların ardından ortak bir metin üzerinde uzlaşabilmemiz iyi bir gelişme ve olumlu bir sinyal. Elbette fikir ayrılıklarımız konusunda daha katetmemiz gereken çok yol var."

TÜRKİYE'YE 3 MİLYAR DOLAR

Zirveden çıkan bir başka karar, Türkiye'ye üç milyar dolar verilmesi oldu. AB, daha önce Ankara ile yaptığı anlaşma çerçevesinde yine 3 milyar dolar ödeme yapmıştı.

Ayrıca Afrika'daki göçmen projesine de 500 milyon dolar aktarılacak.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 07:23
  1. Ankara
  2. AB
  3. mülteci
  4. Türkiye
  5. yardım

YORUM YAZ

  • mevlütmevlüt13 sa önce
    yahu ne yapacaksınız paramara ödemeyi...alın üç milyon mülteciyi nufusunuzu artırın...
  • muratmurat16 sa önce
    .... 
  • muratmurat14 sa önce
    herkese vatanı güzel olmalı.bunca adam erkeğiz diye dolaşıyor Türkiye de ürdünde.sıksalar taşın suyunu çıkartırlar terbiyesizler.ama vatanlarını rusa, abd ye, esed e tertedip kaçtılar.(kadına,kıza,çoluk çocuğa,yaşlıya, sakata sözüm yok, ama diğerleri VATANLARINA İHANET ETTİLER.) bu iş para pul meselesi değil.savaş da bitti.neden yüzbinler geri gitmyiyor.gün geçtikçe gitmeleri de zorlaşacak.reis oyum sanaydı ama bunca insana vatandaşlık vermeye meclis+senin bile hakkınız yok.hadi bunu da bir referandumla sonuçlandıralım.
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