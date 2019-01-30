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AB anlaşmasız Brexit'e karşı çalışmalarını hızlandırıyor

AB, İngiltere'nin birlikten anlaşmasız ayrılması durumunda Erasmus öğrencilerinin eğitimlerini kesintisiz olarak tamamlaması için önerge sundu

30 Ocak 2019 Çarşamba 17:10
AB anlaşmasız Brexit'e karşı çalışmalarını hızlandırıyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), İngiltere'nin birlikten anlaşmasız ayrılması durumunda atılacak adımlara ilişkin çalışmalarını hızlandırdı.

Brüksel'deki AB Komisyonunda düzenlenen haftalık kolej toplantısında anlaşmasız Brexit ihtimaline karşı atılacak adımlar ele alındı.

AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, bu çerçevede Erasmus öğrenci değişimi programı kapsamında birlik üyesi ülkelerde ve İngiltere'deki öğrencilere "eğitimlerini kesintisiz tamamlamaları" için güvence sağlanacağını açıkladı.

İngiltere'nin birlikten ayrılacağı 30 Mart 2019'da Erasmus programı kapsamında İngiltere'de 14 bin AB öğrencisi, birlik genelinde de 7 bin İngiliz öğrenci bulunacağına dikkati çeken Timmermans, anlaşmasız ayrılık durumunda bu öğrencilerin eğitimlerini tamamlayamayacağını ve gerekli bursları alamayacağını belirtti.

Timmermans, AB Komisyonunun bu durumu engellemek için bir önerge sunduğunu, yürürlüğe girmesi durumunda söz konusu öğrencilerin eğitimlerini kesintisiz olarak tamamlamasına imkan sağlanacağını duyurdu.

AB Komisyonunun konuya ilişkin önergesinin yürürlüğe girmesi için AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor.



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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 17:10
  1. AB
  2. anlaşmasız ayrılık
  3. Brexit
  4. ERASMUS

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