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Korona Virüs AB 300 milyon dozluk aşı için anlaşma imzaladı
Korona Virüs

AB 300 milyon dozluk aşı için anlaşma imzaladı

Avrupa Birliği, BioNTech ve Pfizer ortaklığında geliştirilen koronavirüs aşısı için 300 milyon dozluk anlaşma imzaladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 01:39:00 -
AB 300 milyon dozluk aşı için anlaşma imzaladı

Avrupa Birliği, BioNTech ve Pfizer ortaklığında geliştirilen koronavirüs aşısının güvenli olduğunun ispatlanması durumunda satın almak üzere 300 milyon dozluk anlaşma imzaladı. Söz konusu aşının, güvenilirliğinin kanıtlanması halinde Avrupa Birliği vatandaşlarına uygulanacağı belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde, söz konusu aşının virüse karşı yüzde 90 oranında etkili olduğu açıklanmıştı. Bu açıklamanın ardından AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak 300 milyon dozluk aşı için şirketlerle sözleşme imzalayacaklarını duyurmuştu.

 

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