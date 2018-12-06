0553 313 94 23

AB, 2019 bütçesinde büyümeye odaklandı

AB'nin 2019 bütçesinde en büyük pay, bölgesel uyum, ekonomik büyüme ve istihdamı artırmaya yönelik programların olacak

06 Aralık 2018 Perşembe 15:38
AB, 2019 bütçesinde büyümeye odaklandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nin (AB) 2019 yılı genel bütçesinde en büyük kaynak, ekonomik, sosyal ve bölgesel uyum programlarıyla büyüme ve istihdamı artırmaya aktarılacak.

AB'nin 2019 bütçesine ilişkin Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi arasında yapılan müzakereler sonucunda uzlaşı sağlandı ve AB'nin gelecek yıl bütçesinde gelirler 165,8 milyar avro, harcamalar ise 148,2 milyar avro olarak belirlendi.

Bütçede ana başlıklar, "akılcı ve kapsayıcı büyüme", "sürdürülebilir büyüme ve doğal kaynaklar", "güvenlik ve vatandaşlık", "idare", "küresel Avrupa" olarak sıralandı.

Bütçede, "akılcı ve kapsayıcı büyümeye" toplam 80 milyar 527 milyon avro kaynak aktarılmasına karar verildi. Bu alanda, "büyüme ve istihdam için rekabetçilik" başlığı altındaki programlara 23 milyar 335 milyon, "ekonomik, sosyal ve bölgesel uyum" programlarına 57 milyar 192 milyon avro sağlanacak. Uyum programları kapsamında bölgeler arasındaki ekonomik farklılıkların giderilmesi amaçlanacak.

"Sürdürülebilir büyüme ve doğal kaynaklara" ilişkin alanlara, bütçeden 59 milyar 642 milyon avro verilecek. Bu kaynakla, AB'nin tarım, balıkçılık ve iklim değişikliğiyle mücadele alanındaki harcamaları gerçekleştirilecek. Bu alanda piyasalara yönelik harcamalar ve doğrudan yardımlar için 43 milyar 192 milyon avro ayrılacak.

"Güvenlik ve vatandaşlık" başlığı altındaki programlara 3 milyar 787 milyon avro aktarılacak bütçede, AB'nin dış politikasına yönelik harcamaları içeren "Küresel Avrupa" programına da 11 milyar 319 milyon avro sağlanacak.

AB kurumlarının "idaresi" için de bütçeden 9 milyar 943 milyon avro tahsis edilecek.

Öte yandan, bütçede farklı başlıklar altında yer alan AB'nin araştırma ve geliştirme Ar-Ge programı Horizon 2020'ye 12,2 milyar avro, eğitim programı Erasmus'a da 2,8 milyar avro ayrılacak.


- AB bütçesi


Üye ülkeler tarafından ortak şekilde belirlenen siyasi ve ekonomik hedefleri gerçekleştirmek üzere kullanılan bütçenin önemli bir bölümü, üye ülkeler arasında ekonomik ve siyasi bütünleşmeyi güçlendirmeyi amaçlıyor.

AB bütçesinde gelir kalemleri, büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan, harcamalar kısmı ise tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor.

AB bütçesinin denetimini ise merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Sayıştayı gerçekleştiriyor.


Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:38
  1. AB
  2. AB Konseyi
  3. AP
  4. Brüksel
  5. Bütçe

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara'da kar yağışı
    1. Ankara'da kar yağışı
    2. TEB KOBİ Akademi Hataylı KOBİ'lerle..
    3. CHP Tunceli belediye başkan adayı kim..
    4. Darbe gecesi vurulan TEM Daire Başkanı..
    5. "Fenerbahçe varsa umut vardır"
    6. CHP Muğla Büyükşehir belediye başkan..
    7. PFDK'den Galatasaray ve Metin..
    8. Hikmet Karaman'ın kurmayları belli oldu
    9. Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli..
    10. Paralarını alamayan işçiler çatıya çıktı
    11. ABD'nin Kudüs kararının birinci yılı
    12. Almanya'nın bütçe fazlası 2019'da..
    13. Ülgür Gökhan kimdir nerelidir?
    14. Eski Vali Harput'a FETÖ'den 6 yıl hapis
    15. Trabzonspor'da Mete Kalkavan tepkisi
    16. Arabada FETÖ videosu izleyen..
    17. Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput,..
    18. CHP Çanakkale belediye başkan adayı..
    19. Uşak'ta el yazması 6 Tevrat ele..
    20. Irak'ta 100 polise "insan kaçakçılığı"..
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı