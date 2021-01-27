  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs AB 1 ayda 9 milyon yaparken Türkiye’nin 2 haftadaki rakamı netleşti
Korona Virüs

AB 1 ayda 9 milyon yaparken Türkiye’nin 2 haftadaki rakamı netleşti

27 AB ülkesinde 1 ayda 9 milyon doz aşı yapılırken Türkiye 2 haftada 1.4 milyon dozu aştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 17:42:00 -
AB 1 ayda 9 milyon yaparken Türkiye’nin 2 haftadaki rakamı netleşti

27 Aralık 2020'de aşılamanın başladığı AB'nin tedarik konusunda yaşadığı sorunlar, aşılamadaki hedefin çok geride kalınmasına neden olurken, aşılama çalışmalarının ilk ayında yalnızca 9 milyon doz aşı yapılabildi.

AA muhabirinin "Our World In Data" sitesinden derlediği bilgilere göre, AB üyesi ülkelerde ilk bir ayda yalnızca 9 milyon doz aşı yapılırken, nüfusuna oranla en çok aşı yapan ülke yüzde 4,53 ile Malta oldu.

Nüfusa oranla aşılamada Malta'yı yüzde 3,6 ile Danimarka, yüzde 2,9 ile İrlanda, yüzde 2,7 ile Slovenya, yüzde 2,6 ile İspanya ve yüzde 2,5'er ile Romanya, Portekiz, Litvanya takip etti.

İtalya'da bu oran yüzde 2,3, Almanya yüzde 2,1, Finlandiya, Estonya ve Kıbrıs Rum Kesimi'nde yüzde 2, Polonya ve Avusturya'da ise yüzde 1,9, Çekya'da yüzde 1,8, Yunanistan, Hırvatistan ve Slovakya'da yüzde 1,7, Macaristan ve Fransa'da yüzde 1,6, Belçika'da yüzde 1,5, İsveç'te yüzde 1,4, Lüksemburg'da yüzde 1,2 ve Letonya'da yüzde 1 seviyesinde kaldı.

Nüfusa oranla aşılamada listenin sonunda yer alan Bulgaristan'da bu oran yüzde 0,4, Hollanda'da ise yüzde 0,8 oldu.

2 haftada Türkiye’nin rakamı

Türkiye’de risk grubundakilerin aşılama süreci devam ediyor. Türkiye ise 13 Ocak’tan bu yana 1.4 milyon dozu aştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Annesi ve ağabeyini öldürdü: 'Neden öldürdün?' sorusuna cevabı olay!
Gündem

Annesi ve ağabeyini öldürdü: 'Neden öldürdün?' sorusuna cevabı olay!

Ailesiyle yaşayan Uğur Biroğlu, annesi Şükran Biroğlu ve ağabeyi Mesut Biroğlu’nu koli bandıyla bağladıktan sonra bıçaklayarak katletti. Bir..
Flaş gelişmeyi duyurdu: Türkiye ile anlaşma yapmak için geldik
Dünya

Flaş gelişmeyi duyurdu: Türkiye ile anlaşma yapmak için geldik

Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki, Türkiye ile ulaştırma alanında anlaşma yapacaklarını duyurdu.
19 yıldır bitmeyen tiyatro! Muhalefeti gazladılar
Gündem

19 yıldır bitmeyen tiyatro! Muhalefeti gazladılar

Metropol Araştırma Şirketi sahibi Prof. Dr. Özer Sancar, KRT'de katıldığı canlı yayında yaptıkları son anket sonuçlarını açıkladı. Oran bile..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay