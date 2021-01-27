AB 1 ayda 9 milyon yaparken Türkiye’nin 2 haftadaki rakamı netleşti

27 Aralık 2020'de aşılamanın başladığı AB'nin tedarik konusunda yaşadığı sorunlar, aşılamadaki hedefin çok geride kalınmasına neden olurken, aşılama çalışmalarının ilk ayında yalnızca 9 milyon doz aşı yapılabildi.

AA muhabirinin "Our World In Data" sitesinden derlediği bilgilere göre, AB üyesi ülkelerde ilk bir ayda yalnızca 9 milyon doz aşı yapılırken, nüfusuna oranla en çok aşı yapan ülke yüzde 4,53 ile Malta oldu.

Nüfusa oranla aşılamada Malta'yı yüzde 3,6 ile Danimarka, yüzde 2,9 ile İrlanda, yüzde 2,7 ile Slovenya, yüzde 2,6 ile İspanya ve yüzde 2,5'er ile Romanya, Portekiz, Litvanya takip etti.

İtalya'da bu oran yüzde 2,3, Almanya yüzde 2,1, Finlandiya, Estonya ve Kıbrıs Rum Kesimi'nde yüzde 2, Polonya ve Avusturya'da ise yüzde 1,9, Çekya'da yüzde 1,8, Yunanistan, Hırvatistan ve Slovakya'da yüzde 1,7, Macaristan ve Fransa'da yüzde 1,6, Belçika'da yüzde 1,5, İsveç'te yüzde 1,4, Lüksemburg'da yüzde 1,2 ve Letonya'da yüzde 1 seviyesinde kaldı.

Nüfusa oranla aşılamada listenin sonunda yer alan Bulgaristan'da bu oran yüzde 0,4, Hollanda'da ise yüzde 0,8 oldu.

2 haftada Türkiye’nin rakamı

Türkiye’de risk grubundakilerin aşılama süreci devam ediyor. Türkiye ise 13 Ocak’tan bu yana 1.4 milyon dozu aştı.