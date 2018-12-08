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AA'ya konuşan Katarlı bir yetkili, Katar Emiri Al Sani'nin yarın Suudi Arabistan'da düzenlenecek Körfez Zirvesi'ne katılmayacağını söyledi
08 Aralık 2018 Cumartesi 22:38
Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 22:38
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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