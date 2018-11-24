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AA'ya "En Duyarlı Habercilik Ödülü"

Hempa Çocuk Derneğince, Anadolu Ajansına "En Duyarlı Habercilik Ödülü" verildi

24 Kasım 2018 Cumartesi 19:48
AA'ya "En Duyarlı Habercilik Ödülü"

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA), "En Duyarlı Habercilik Ödülü"ne layık görüldü.

Hempa Çocuk Derneğince, "Türkiye Çocuk Hakları ve Duyarlılık Ödülleri" töreninde çocuk hakları konusunda duyarlı haberlere imza atan medya ve STK temsilcilerine çeşitli ödüller takdim edildi.

Kocatepe Camisi'ndeki konferans salonunda düzenlenen törende zor şartlardaki çocukları haberlerine doğru ve insan odaklı yaklaşımla taşıdığı için AA'ya "En Duyarlı Habercilik Ödülü" verildi.

Ödülü, AA adına Kurumsal İletişim Uzmanı Arzu Silin Günaydın, Hempa Çocuk Derneği Başkanı İbrahim Enes Duruay'ın elinden aldı.

Hempa Çocuk Derneği Başkanı İbrahim Enes Duruay, dünyanın dört bir yanında çocuklara daha güzel bir gelecek sunmak için duyarlılık gösteren medya mensupları ve kurumlara teşekkür etmek için ödül törenini düzenlediklerini söyledi.

Duruay, habercilik anlayışındaki objektif yaklaşım ve çocuğu odağa alarak yaptığı kaliteli haberlerden dolayı Anadolu Ajansına teşekkür etti.

Törende "Öncü Sivil Toplum Kuruluşu" ödülünü Umuda Koşanlar Derneği (UMHD) adına oyuncu Gamze Özçelik aldı.

"Sosyal Medya Ödülü"ne Human Movie Team, "En Duyarlı Muhabir Ödülü"ne Fulya Öztürk, ve "En Duyarlı Gazete Ödülü"ne Daily Sabah layık görüldü.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 19:48
  1. AA
  2. Anadolu Ajansı
  3. En Duyarlı Habercilik Ödül
  4. Hempa Çocuk Derneği
  5. İbrahim Enes Duruay
  6. Ödül

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