Aaron Boupendza kimdir? Aaron Boupendza hangi takımda?

Aaron Boupendza kimdir? İsmail Kartal’ın Fenerbahçe'de göreve başlamasından sonra özellikle de, forvet mevkisine yeni isimleri transfer etmek için Aaron Boupendza'yı Kadıköy’e getirmek istiyor. Gelen son dakika haberlerine göre, Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Hatayspor'un eski oyyuncusu Aaron Boupendza'ya onay verdi. Peki kim bu Aaron Boupendza? Aaron Boupendza hangi takımda oynadı, yaşı kaç, futbol kariyeri nedir?

Aaron Boupendza kimdir, nereli?

Tam adı Aaron Salem Boupendza olan Gabonlu oyuncu, 7 Ağustos 1996 tarihinde Gabon'un Moanda kentinde dünyaya geldi. Futbola kendi ülkesinin takımı olan CF Mounana'da başlayan Aaron Salem Boupendza, 2016 yılında Bordeaux takımının alt yapısına alındı.

Aaron Boupendza hangi takımda oynadı?

Pau FC, Ajaccio, Tours FC, CD Feirense takımlarında kiralık oynadıktan sonra takımına geri döndü. 2020 Ağustos ayında sözleşmesi fesh edilen Boupendza, Hatayspor ile anlaşarak takıma katıldı. İlk etapta yedek olarak maçlara başlayan Gabonlu oyuncu, attığı gollerle kısa sürede teknik heyeti etkilemeyi başardı. Attığı gollerle transferin gözdesi konumuna gelen Boupendza, 4.25 milyon euro'ya bonservis bedeliyle Al-Arabi'ye transfer oldu. Katar Ligi'nde 8 maçta forma giyen 25 yaşındaki hücum oyuncusu, 8 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Santrafor mevkisinde forma giyen 1,80 boyundaki Boupendza, sol ve sağ kanatta da görev alabiliyor. Sol ayağına hakim olan oyuncu, stili ile Lacazette ve Adriano'ya benzetiliyor.