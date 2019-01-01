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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması sonuçlandı

Haber kategorisinde "Mehmetçik’ten ilk iftar", Yaşam kategorisinde "Ali dede ve kedisi", Spor'da "Karatenin sultanları" başlıklı fotoğraflar birinci oldu

01 Ocak 2019 Salı 10:02
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması sonuçlandı

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylaması sonuçlandı.

AA'nın, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarından Haber, Yaşam ve Spor kategorilerinde toplam 49 kareye yer verdiği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına 223 bin kişi katıldı.

Aralık ayı boyunca devam eden oylamada, Haber kategorisinde Özkan Bilgin’in " Mehmetçik’ten ilk iftar", Yaşam'da İlhami Çetin’in "Ali dede ve kedisi", Spor'da ise Burak Akbulut’un "Karatenin sultanları" fotoğrafları birinci oldu.

"Mehmetçik’ten ilk iftar" başlıklı fotoğrafta, Hakkari'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesinin Balkaya Dağları'nda vatan savunmasındaki Mehmetçik, ramazan ayında iftar yaparken görülüyor.

"Ali dede ve kedisi" başlıklı fotoğrafta, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 83 yaşındaki Ali Meşe’nin, benzin kullanarak sobayı tutuşturmaya çalışması üzerine çıkan yangından itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kedisine sarılarak gözyaşı dökmesi yer alıyor.

"Karatenin sultanları" başlıklı fotoğrafta ise İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen 24. Dünya Karate Şampiyonası'nda kadınlar takım kata bronz madalya mücadelesinde Rabia Küsmüş ve Dilara Eltemur’un Rusya takımı ile yarışı objektife yansıyor.

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Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 10:02
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